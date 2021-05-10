一本空白筆記本100頁65元，經過編輯團隊用心編輯內容及美術設計，全彩印製的教科書，104頁卻僅48元。（教科書業者提供）

一本本教科書，是學生每天接觸、汲取知識的來源，也是攸關台灣未來教育競爭力的重要依據。在經歷多次教科書變革之後，為因應多元課綱，出版社所投入的教科書編輯心力及成本是很龐大的，但現況卻發現，教科書的價格過低，有些一本還不到50元，比一本相同頁數的空白筆記本價格還低！

－108課綱 教科書朝向「跨學科學習方向」邁進

台灣歷經多次教科書變革，與過去比較，現在國中小的教科書已經有極大的進步。為了進一步引起學生的閱讀意願，各家教科書出版業者，不斷創新研發。在內容編輯、美術設計甚或版面編排、書本印刷等等，都花費極大心力。

台灣國中小的教科書制度和日本較相似，都是政府依照當下政策所著重的發展方向及目標制定課程綱要（簡稱課綱），教科書業者再根據課綱編訂教科書，並送到國家教育研究院進行內容的審查，這也是大家常聽到的「一綱多本」。 台灣的中小學大約10年一次進行一次課程改革，這次十二年國教108課綱的轉變與創新，在內容面上是「素養」導向式的學習，期望以學生為主體，培養學生能活用知識並應用在生活上，關注時事、環境、人權、性平、種族等各方面的重要議題。

－學科的教科書 對出版業者及教師都是考驗

知名教科書出版社康軒代表在受訪時表示，從教科書編撰的立場來看，要達成「素養」目標，各學科知識其實是跨領域的，因此能「橫向思考」學科相互之間的關係，成為真正的學習及應用才是「真知識」。 康軒分析，現在的教育趨勢目的不在培養只會考試的學生，但台灣目前還是以升學主義為導向，家長主要還是會希望孩子考得好成績、考得上好學校，所以能在課堂上學得好、又會考試的學生，仍是社會推崇的典範。

但跨領域的學習就是能將知識活用在生活上。舉例來說，班上同學一起去爬山，要訓練體能這是體育；要有團隊訓練，這是公民教育；爬完山，寫一篇文情並茂的爬山心得或日記，這是國文訓練；了解山的高度、氣候、植物，這跟自然課有關。

在這同時，教科書的編輯工作也變得更有挑戰。以社會領域為例，涵括歷史、地理、公民三科，教科書的編輯，除了對所負責的學科了解，還必須共同設計一個主題以能串連三科，才能符合課程綱要的跨科統整教材內容，這讓出版業者比過去付出更多心力，必須集結更多領域的專家學者編撰課文，讓知識不再被科別侷限，而可以進一步被活用。

－翻課本就像翻雜誌 教科書美感設計大升級

而隨著時代推移，台灣對於美感、視覺、設計都有更高的要求，這也充分反映在教科書上。康軒指出，「現在教科書很像圖鑑，也很像雜誌，甚至還有許多漫畫的風格在內，內容什麼都有！」不但版面、繪圖要精緻，照片也都是專業水準。因為文圖相配，較能吸引學生的學習動機。如此一來，即使學生自學，也能看著教科書內容而有所學到基本內容。

出版業者南一和翰林也表示，各版本教科書的版面設計愈來愈多元，而且業者與文創、設計、插畫等領域專家進行「跨界合作」，在圖文插圖、版面設計上花費許多心力，「希望讓教科書符合教師教學需求外，更可以引發學生主動學習興趣，這是我們努力的目標。」108 課綱開始，課本更加大為特16開（21*26cm），讓學生閱讀圖片精美的全彩課本時，就像翻閱雜誌般舒適。一本教科書不到50元成本與價格不成比例

出版社所投入的教科書編輯心力及成本是很龐大的，業者自豪說：「把台灣的教科書拿去與其他國家相比，應該是超水準的。」但他們也感嘆，教科書在台灣卻不是被重視的一個產業。當前教科書的價格過低，有些一本還不到50元，比一本相同頁數的空白筆記本價格還低。業者表示，為了提高教科書的品質，在內容編輯、美術設計甚至版面印刷等各方面都是高規格處理，所投入的人力物力極為可觀，然而面對過度低廉的教科書價格，業者傷透腦筋。他說，業者在面臨少子化，以及數位化的發展，教科書買的人變少，仍不斷的提升品質，但現在卻只能接受相對低廉的價格。教科書是教育中極為重要的一環，在要求教育品質不斷進步的前提下，如何維持良善的產業發展環境，真的值得政府重視。

(中時 )