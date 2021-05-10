華航諾富特飯店群聚感染事件引爆「混居」爭議，桃園市長鄭文燦10日宣布，獨棟、不能分層的原則也適用市區防疫旅館，未來一般入境旅客，14天檢疫期一樣要拉高標準，分層型防疫旅館要落日退場，觀旅局指出，現有2家分層型防疫旅館預計16日停收居檢者，30日起桃園分層型防疫旅館走入歷史。

鄭文燦說，桃園提供3間市區防疫旅館當機組員檢疫和過境旅館，未來諾富特要如何安排，要由民航局按照法規與華航來商量，但一定要採取獨棟、不能分層，這個原則也會運用在桃園境內，將來桃園市區內的防疫旅館，一樣要以獨棟的方式來設置，不得分層。

鄭文燦不諱言，桃園既有提供給外籍移工和入境學生的防疫旅館，有部分採取分層，既然機組員採取高強度，一般民眾檢疫處所也要跟進，期限內分層型都要退場，獨棟的標準不僅是機組員防疫，一般入境的旅客、14天的檢疫期，一樣要拉高標準，違規將開罰撤照。

觀旅局指出，截至8日現有防疫旅館11家、1567間提供一般旅客入住率45.6％，8家、376間給外籍移工入住率69.7％，總計19家防疫旅館、總房間數1943間，其中2間是分層型防疫旅館，將自5月16日起停止收住居家檢疫者，最後日期壓在5月30日前居檢者淨空，可另向市府申請為整棟式防疫旅館，就能繼續經營。

觀旅局不諱言，目前因諾富特回溯專案和跳舞阿伯（案1112），加上支援諾富特淨空計畫，居家隔離者較多、防疫旅館容量吃緊，因此規畫緩衝期，採取逐步退場。

據了解，目前一間分層型防疫旅館協助支援諾富特淨空計畫，提供給外籍航空公司機師當過境旅館、不收一般旅客，已逐步採取「只出不進」，將申請全棟經營。

觀旅局指出，市府也自上周五開始跨局處展開防疫旅館總體檢，目前也已協助安排防疫旅館工作人員優先施打疫苗，自3日起已安排4天、每天30人，累計至10日將有120人施打疫苗，會持續鼓勵。

(中時 )