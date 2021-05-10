多空激戰，台股指數平盤震盪！上周台股歷經劇烈震盪在上周五擺尾守住17000點關卡，原本以為美股創高可望帶旺今天的台股，無奈好不容易在上周五全面大漲的電子股還是不爭氣，權王-台積電(2330)以低盤開出，大立光(3008)及聯電(2303)雖然開紅盤但沒多久也走弱，挾籌碼優勢被特定買盤拉抬才坐上股王寶座的矽力-KY(6415)也因本益比過高不堪市場考驗，盤中股價重挫近9%。

電子股沒有好表現，資金再度轉回傳產類股，長榮(2603)、華紙(1905)、燁輝(2023)、泰豐(2102)、彰源(2030)、四維航(5608)等盤中股價亮燈漲停，玻璃類股、航運類股、鋼鐵類股及造紙類股持續扮演多頭人氣指標，降低了電子類股失去資金動能的壓力，讓台股盤中指數守住17250點，截至11點10分為止，加權股價指數約17247.27點，下跌37.73點，成交量約3290.29億元，OTC指數為202.62點，下跌1.77點，成交量約409.35億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲8.39%，其次是運輸類股及鋼鐵類股，分別上漲6.57%及5.84%，表現較差者為光電類股、其他電子類股及半導體類股，其中光電類股下跌2.81%，其他電子類股下跌2.63%，半導體類股下跌2.13%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，上漲2.99%，表現最差為半導體類股，下跌2.28%。

就技術面來看，上周台股在獲利了結賣壓出籠下，指數劇烈震盪一度大跌919.05點，所幸上周五電子股帶領台股強勢反彈，終場加權股價指數以17285點作收，累計一周下跌281.66點，跌幅約1.6%，周K收黑，終止連6紅，日均量為5349.4億元，櫃買指數也同步修正，OTC收盤指數為204.39點，累計一周下跌10.69點，跌幅約4.97%，周K收黑，日均量約797.5億元；今天台股在電子類股持續失血拖累下，指數開低，盤中一度翻紅，但無力上攻，在平盤附近游走；上周五台股大漲拉出長紅一舉收復5日均線與月線，收盤位置17285點已超越4月29日高點17709點下跌至5月4日低點16647點的反彈1/2位置17178點，今天盤中指數雖然一度殺低但又快速彈升到平盤附近，顯示盤勢已擺脫弱勢反彈格局，由於目前5日均線已下移至17055點附近，盤勢可望持續站穩5日均線，加上月線仍維持上揚狀態，有利短線反彈延續，上檔壓力留意上周二爆天量長黑高點17328點及上周一高點17548點。後市須關注周線是否收在上周高點17548點之上，預期台股本周將呈現高檔震盪格局。分析師表示，上周台股呈現拉回走勢下跌281點，但留下638點的長下影線，顯示逢低承接買盤強勁，指數低檔有撐；由於本周是台股第1季財報公告最後期限，全部財報統整比較則可能使股價再有調整，且本周有不少公司召開法人說明會，加上逐漸進入股東會旺季，各公司釋出的展望將左右股價表現。

考量台灣4月出口訂單暢旺，企業獲利持續上修，整體基本面無虞；且美國景氣復甦確立，以及FED維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。建議持續偏多操作，選股業績成長及殖利率概念股；中鋼(2002)自從拜登政府上台重回巴黎協定後，減碳成為市場顯學，中國則是自去年9月向聯合國宣示其減碳目標後，調整鋼鐵業便成為兩全其美的減碳方向，故5月1日中國取消鋼材出口退稅，結果刺激國際鋼價持續攀升；此外隨著美國與越南的鋼價續創高，也推升中鋼盤價，預期中鋼今年獲利可望挑戰2004年高峰，可逢低布局；聯詠(3034)今年第1季毛利超乎預期大幅跳升，且今年產能大於去年，本身為產業龍頭轉嫁能力強，法人預估，聯詠2021年/2022年每股盈餘可達44.52元/46.07元；考量到短期內晶圓代工產能仍供不應求，封測交貨期間拉長，且終端客戶面板產業體質健康，建議買進。

(時報資訊)