隨著世界經濟陸續從疫情下滑中復甦，加上各國能源轉型，對綠色能量行業的投資增加，致投資者樂觀情緒，對銅的需求不斷增加，及對供應擔憂的預期下，周一(5/10)LME期銅電子盤交易價格持續上揚，據了解倫敦和上海市場的銅價均攀升至創紀錄的高點。

截至周一(5/10)台北時間11:30，(LME)期銅價格盤中上漲1.76%，報每公噸10,604美元，盤中最高觸及每公噸10,660.5美元的歷史新高。(商品行情網)

(時報資訊)