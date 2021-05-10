《商情》需求提升 期銅漲1.76％續創新高 12:002021/05/10 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著世界經濟陸續從疫情下滑中復甦，加上各國能源轉型，對綠色能量行業的投資增加，致投資者樂觀情緒，對銅的需求不斷增加，及對供應擔憂的預期下，周一(5/10)LME期銅電子盤交易價格持續上揚，據了解倫敦和上海市場的銅價均攀升至創紀錄的高點。 截至周一(5/10)台北時間11:30，(LME)期銅價格盤中上漲1.76%，報每公噸10,604美元，盤中最高觸及每公噸10,660.5美元的歷史新高。(商品行情網) 《商情》全球農業市場大漲 帶動大馬棕櫚油漲5％ 《其他股》嘉威首季營收、獲利創次高 Q2可望不淡 (時報資訊) #上揚 #期銅 #LME #續創新高 #世界經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指聯袂揚升 5月台指期漲86點 09:102021/05/10 財經 《基金》美股泡沫說 促升黃金避險需求 10:352021/05/10 財經 《台北股市》基本面壯膽 台股Q2看創高 08:532021/05/10 財經 中國中化揭牌 寧高寧任董座 04:102021/05/10 全球財經 《航運股》台驊投控4月營收續創次高 08:202021/05/10 財經 《商情》交投震盪 日本橡膠終場收跌 09:442021/05/10 財經 金控4月淨利 看逾400億 04:102021/05/10 財經要聞 《半導體》同欣電4月營收寫第3高 Q2營收及毛利率看增 08:192021/05/10 財經 瑞智4月及前4月銷售創同期新高 10:492021/05/10 財經 《電子零件》欣興4月營收雙升登第4高 Q2動能續旺 08:192021/05/10 財經 騰輝首季營收、獲利、毛利率均創歷史新高 09:122021/05/10 財經 財經熱門新聞 13檔三率三升 法人買 - 財經要聞 - 工商時報 台幣升勢壯 27元成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》智慧機市場傳雜音 聯發科千元飛了 - 財經 - 時報資訊 鋼價暴漲3倍驚見烏雲？專家：小心鋼鐵股 - 財經 破百只是開始？長榮最風光時刻還沒到 本土法人喊出新天價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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