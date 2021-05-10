10日日股早盤走高，因為美股大漲，為正在等待本周重量級日企即將公布財報的投資人，增添不少信心與鼓舞。日經225指數早盤收29,603.69點，上漲245.87點，漲幅0.84%。東證股價指數早盤暫收1,953.11點，上漲20.06點，漲幅1.04%。

美股前個交易日中，道瓊與標普500指數又創新高，因美國就業市場仍不振，投資人猜測美聯準會為救景氣，將不會突然升息，因此股市還是可保有大量資金活水。同時在7日，美國10年期公債殖利率降至兩個月新低約1.469％位置。

三井住友DS資產管理認為，美股的上漲動能就是來自市場認為，低利率環境可望再維持一段時間，因此，日股也受到激勵走高。不過，投資人也正靜待本周一些汽車大廠財報結果，特別是想知道晶片短缺對產線的最新影響。

日本汽車製造業者將在本周公布財報，11日由日產打頭陣，12日的豐田，軟銀也同一天將出財報。豐田漲1.87％，日產漲3.85％，同時，軟銀集團也漲1.95％。

日本製鐵漲4.13％，因上周的年度財測高出市場預估值。同時，鋼鐵族群受到激勵，一度也漲3.76％。同業JFE控股與大同特殊鋼分別漲6.03％和5.73％。

東證核心30中，第一三共藥廠漲5.11％，其次是索尼漲4.01％。至於表現最差的為7&I控股跌1.63％，以及基恩斯也跌0.21％。

(時報資訊)