紡織類股指數今早再創歷史新高，站上728.03點，類股大漲逾4個百分點，4月新公布的營收數字顯示，紡織類股中上游個股多檔營收年增以倍數成長，而首季的財報，也呈現轉虧為盈的好成績。早盤聯發(1459)、集盛(1455)、宏洲(1413)、宏益(1452)、年興(1451)、宏遠(1460)等均攻上漲停。

聯發4月營收2.21億元，年增150%，首季獲利1.64億元，EPS為0.52元；集盛4月營收8.86億元，年增130%，首季獲利3.81億元，EPS為0.72元；宏洲4月營收2.5億元，年增182%，首季獲利633萬，EPS為0.05元；宏益4月營收1.62億元，年增68%，首季獲利1.35億元，EPS為1.01元；年興4月營收為5.72億元，年增306%，首季獲利6615萬元，EPS為0.33元。

被外界視為夕陽產業的紡織股，今年成為台股黑馬，類股指數創歷史新高。受到疫情影響，上游原料嚴重短缺，而棉花價格大漲，對化纖形成替代需求，尼龍粒的力鵬、集盛，瓶用聚酯粒的新纖，加工絲的力麗、聯發等紡織上游原料廠股價全都動起來。

法人指出，去年4月是新冠疫情最嚴重，也是紡織股營收的谷底，在低基期因素，今年4月營收出現年增率逾100％的現象，紡織原料股價行情噴出。

(時報資訊)