周日隔夜市場，美股指數期貨小漲，意味著周一紐約常規交易市場開盤時，美股主要指數可能再攀新高，或接近歷史高點。

目前道瓊指數期貨上漲98點，標普500指數期貨漲0.25%，那斯達克100指數期貨漲0.23%。

上周美股三大指數同步收高，道瓊工業指數和標普500指數雙雙刷新歷史高點。儘管備受關注的美國4月非農就業人口僅增加26.6萬人，遠遠不及市場平均預估的百萬新增就業，但也緩解了投資人對於聯準會可能提前退場和升息的擔憂，

上周道瓊指數收漲2.7%，標普500指數周線收漲1.2%。儘管上周五上漲近0.9%，但那斯達克指數周線仍下跌1.5%。

摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson表示，投資人似乎已經押注於疫情緩解下、強勁的經濟重啟，因此任何可能威脅到這種說法的消息，都可能迅速對投資組合經理人押注的標的造成衝擊。

因遭到勒索軟體攻擊，美國最大的燃油輸送管道周末被迫關閉，油管服務商Colonial Pipeline宣布，由於暫停某些系統服務以控制住網攻威脅，該公司上周五不得不關閉從墨西哥灣到紐約都會區的燃油輸送。

這次的網路攻擊事件對汽油和燃料油（heating oil）價格的最終影響尚不得而知，分析師表示，Colonial Pipeline關閉油管的時間一旦拉長，將造成重大影響。美國汽車協會（American automobile Association,AAA）表示，周日全美汽油平均價格已經較去年同期大漲60%，達到每加侖2.962美元。

(時報資訊)