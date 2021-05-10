Aerial China:An adjustable highway in Guizhou, with a humanized design. Do you support such a design

在高速公路上想要迴轉，只能下交流道再上，萬一錯過交流道，只能浪費時間與路程。不過大陸貴州的高速公路卻有人性化的設計，設置超大「U型迴轉道」，讓用路人「輕鬆回頭」，也驚艷世界網友，表示是山區絕佳設計。

YouTube上一段影片，介紹大陸貴州高速公路的人性化設計，只見該高速公路在原本的4線道車道兩側，另外設置一個2線道的超大U型迴轉道，讓錯過交流道或開錯方向的車輛，能夠輕鬆回頭，不需要等下一個交流道才能下，平白浪費時間與路程。

這樣的設計，因為貴州是高山地形，高速公路沿著山勢興建，且有許多隧道，難以匯流銜接匝道，因此設計大型迴轉道讓駕駛能回頭。

這樣貼心的設計驚艷世界網友，不少人盛讚是山區非常好的設計、不可思議的工程。不過也有人質疑，為什麼要蓋那麼高的高架？若降低高度，應該可以節省許多經費。

不過台灣高速公路沒有迴轉道的設計，依據《高速公路及快速公路交通管制規則》，汽車行駛高速公路及快速公路，不得跨行車道、迴轉、倒車或逆向行駛，違規逆向得處罰新臺幣3000～6000元罰鍰。

(中時新聞網)