陳時中「公文不會跑比病毒快」 柯文哲：是我們的錯？

原定赴立法院備詢的衛福部長陳時中臨時請假，由政務次長薛瑞元代打，薛證實，是因為華航群聚感染惡化。對此，藍委李德維表示，病毒當然是唯一的敵人，傲慢卻是更大的危機；李痛批，然後陳時中說：「公文沒有跑得比病毒快」，這是一句徹底的幹話。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（10日）召開第十七次委員會議，原定由陳時中親自出席備詢有關國產疫苗研發進度等相關問題，但今天上午卻臨時取消行程，改由薛瑞元代打，薛瑞元受訪時透露，這是因為今天華航有新增個案，陳時中正召集交通部與華航開會，研擬因應對策。

對此，李德維也隨即在臉書發文表示，今年2月，就有諾富特飯店員工投訴衛福部長信箱，指控飯店內部為落實分流，甚至混居，衛福部行文給桃園市政府，桃園市政府又行文給民航局，民航局再行文給諾富特，而諾富特再回文給民航局，從2月拖到4月中，然後華航發生群聚感染。

李德維痛批，然後陳時中說：「公文沒有跑得比病毒快」，這是一句徹底的幹話！稍微有點責任感的官員，會檢討為什麼口口聲聲說「防疫視同作戰」，卻能讓公文旅行兩個月，稍微有點羞恥心的官員，會檢討為什麼航空機組員隔離與居檢，會出現砂鍋大的制度漏洞與法規空隙，讓這麼多的機關互踢皮球，哪怕稍微有點同理心的官員，至少不會把幹話講得這麼「自自冉冉」。

(中時新聞網)