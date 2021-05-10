工欲善其事，必先利其器，但近來有員警在臉書「靠北警察」抱怨，直指新發的警棍未安裝「破窗尾蓋」，因此無奈貼文酸諷「該不會是我們偉大的警政署長官又買錯裝備了吧...？」此文一出不僅同僚們熱烈回響，該粉絲團甚至還因此將「破窗尾蓋頭」拿來製作梗圖，並以黑白遺照的形式，搭配「2017-2021」生卒年的字樣，引發熱議。

近來有基層員警抱怨新發的警棍沒安裝「破窗尾蓋」，造成值勤相當大的不便。（圖／臉書_靠北警察）

透過《靠北警察》一名員警PO文內容可以得知，最近警方新發的警棍似乎讓內部同仁頗有微詞，「後勤新發的警棍有一個很大的問題，就是『沒有地方可以裝破窗尾蓋』沒有警棍搭配要怎麼使用破窗尾蓋？我一點概念都沒有。難道以後要破窗要把…顆拿起來用丟的，以後常訓改練投九宮格？我在想，該不會是我們偉大的警政署長官又買錯裝備了吧...？」

該文一曝光，許多同僚看了心有戚戚焉，認為裝備不合適，確實會造成值勤上不便，因此呼應原PO「反正是你在破窗，又不是他在破窗」、「可以用內穿手破窗，記得帶煞聲」、「乾脆改穿高跟鞋？」「舊的還不給留，回收回去……是要賣回收場嗎？？？？」「意思是要你帶兩隻」；此外還有員警直接高級酸，反串留言「長官一定不會買錯！頂多是加強訓練而已！」「採購不多是有買給你們就要很感恩了，跪安吧。」「不故意買錯哪來下一次回扣的機會？」「公發警棍是檢查用的好嗎？誰在給你使用破窗尾蓋」、「買錯東西又不是一次兩次三次四次而已，放寬心！」

雖然合適裝備能讓員警執勤上事半功倍、工作如虎添翼，但也有人在底下緩頰提醒，不破窗本來就是比較安全的做法，表示「破窗尾蓋既非屬警械使用條例裡面明訂的警械，若使用破窗尾蓋造成了不必要或過失的行為時，這點就很尷尬了！」、「當初規劃是平常拿機械棍執勤，有破窗尾蓋的舊棍放車上有需要的時候拿出來用，因為機械棍追求的就是更輕更耐用，棍體圓周如果還要裝上尾蓋，勢必變得又大又肥，只能有所取捨。」

(中時新聞網)