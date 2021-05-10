侯友宜體驗安康高中製作「特色AI求籤機」，擲筊後可抽出各區特色趣味籤詩。（許哲瑗攝）

清水高中以野柳女王頭設計「女王的秘密」，挑戰「電流急急棒」等關卡後可解鎖女王頭亮燈、海浪旋轉等功能。（許哲瑗攝）

2021新北創客季以「小漾創遊記」為主題展出41所創客社群學校作品，有可抽出智慧籤詩的「特色AI求籤機」、結合「電流急急棒」遊戲的野柳女王頭「女王的秘密」，還有石門老梅迷宮意象製作「體感彈珠迷宮」，今日開展至22日止；市長侯友宜出席開幕典禮，5月至7月將有一系列創客活動陸續登場。

新北創客季今在市府1樓舉辦開幕儀式，侯友宜與在地職人、學生共同啟用清水高中設計的車站閘門，並體驗「特色AI求籤機」、「女王的秘密」等學生創客作品，每樣作品都有特色，讓侯友宜大開眼界直呼「這些學生真的很厲害！」

侯友宜說，新北市建置12間自造教育及科技中心，首波活動「小漾迺新北」主題展今日開展至22日，由新北41所創客社群學校、勞工局以29區在地觀光特色發想創客作品，現場也結合觀光局青春山海線佈景，讓大眾看見新北特色。

如積穗國小結合石門區老梅迷宮意象，運用程式製作「體感彈珠迷宮」；明志國中、永和國中結合淡海公共運輸系統特色，分別製作「淡海輕軌」及「電動巴士」；安康高中製作「特色AI求籤機」，可抽出各區特色趣味籤詩；清水高中以野柳女王頭設計「女王的秘密」，挑戰「電流急急棒」等關卡後可解鎖女王頭亮燈、海浪旋轉等功能。

「籤詩內容玩創意！」安康高中學生介紹，「特色AI求籤機」結合AI辨識鏡頭、無人販賣的概念，可自動偵測民眾擲出來的是聖筊、笑筊還是無筊，並抽出適合的籤詩，籤詩內容結合29區特色，像是中和像迷宮、永和有豆漿、新店有碧潭天鵝船等，讓人會心一笑。

「超有成就感！」清水高中學生李亮陞、許馨藟說，「女王的秘密」結合野柳女王頭概念，挑戰「電流急急棒」等關卡後可解鎖女王頭亮燈、海浪旋轉等功能，從發想、設計、製作到展示全由學生一手完成，不僅有趣，還很有成就感。

新北市教育局表示，5月20日至5月22日，結合各校、跨局處及科技大學能量辦理「新北小漾遊臺灣創客市集」，融入台灣在地文化特色設計創客作品，超過60攤位為教育界最大創客市集，同時首度開放專屬VIP時間，邀請特教生提前體驗創客；5月22日辦理趣味「新北Maker滑車競賽」，以全國運動會為主題設計滑車，參與遊行及挑戰任務。

6月5日辦理50梯次「家庭創客日」，預計開放近550組親子參加，7月則辦理暑期「Maker新勢力培育營」25梯次及「Maker X AI小鐵人挑戰賽」，鼓勵學生勇於將想法透過動手加以實踐，期盼創客季活動帶動新北的孩子與市民們更多元、創意的體驗及視野。

(中時 )