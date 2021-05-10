需求持續強勁的全球筆電市場，今年第一季料件短缺及不齊套狀況惡化，未含2-in-1機款的出貨量較去年第四季衰退8.7％。研調機構DIGITIMES Research預期，第2季進入教育標案旺季，商務及消費巿場亦有新的需求刺激，整體需求將高於前季，雖缺料問題嚴重，品牌仍將以旺季規格全力拉貨衝刺，預期全球NB出貨可望季增一成，再度突破6,200萬台。

受惠教育及電競巿場需求未減，第二季前六大品牌出貨皆將較前季成長。其中，龍頭惠普（HP）將繼續衝刺破紀錄的Chromebook出貨，第二名聯想因前季日本GIGA School標案進入尾聲，季增表現將不如對手，第三名戴爾（Dell）則將同時衝刺北美教育標案及辦公室重啟商機，表現將優於對手。

DIGITIMES Research指出，蘋果（Apple）第二季因出貨重點放在與MacBook有替代效果的iPad Pro及iMac新品上，N筆電出貨力道不如對手。華碩及宏碁則各擁電競NB及Chromebook利基，第二季出貨量皆挑戰兩位數百分比季增長。DIGITIMES Research分析師蕭聖倫表示，三星電子(Samsung Electronics)再度將筆電事業做為主要戰略方向之一，第二季出貨將較第一季再顯著成長。

(工商 )