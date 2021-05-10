台灣產物防疫神單狂賣350萬張，亦造成核保塞車，很多保戶都還沒有拿到保單，立委質詢若此時保戶出險、或被隔離人數暴增，台產是否不理賠？保險局局長施瓊華回應，台產已承諾，只要保戶符合承保條件，現在出險，台產都會理賠。

立委鍾佳濱表示，年初台灣產險的防疫保單賣了350萬件，保費約16億多元，目前只賠379件，台產是否算大發利市？

金管會主委黃天牧對此表示：「目前看起來是」，但鍾佳濱再問，近期疫情緊張，若有35萬人要隔離，台產就要賠350億元，卻只收不到17億元的保費，將會大賠。

黃天牧表示，這是極端假設，施瓊華表示，台產這張保單目前仍在洽國際再保承接，將承保風險分散出去。

由於狂賣350萬件，台產人力加緊核保下，完全核保要到6月，鍾佳濱詢問金管會「這樣合理嗎？」如果沒有出單，台產若理賠率增加，會不會以此為由，不理賠？

黃天牧表示，台產這張保單是特例個案，以前沒有過這種情況，雖然防疫保單不只有台產推出，但因為台產保單內容比較簡單易懂，所以大賣。

對於鍾佳濱詢問，若保戶仍未拿到保單，但此事若出現符保保單理賠條款，即可能收到疫情指揮中心的隔離通知時，保單是否理賠？施瓊華回應，可以，這是特殊案例，台產承諾，保戶只要在投保條件內，都願意理賠。

(工商 )