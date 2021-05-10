農糧署與地方政府合作，在全台辦理校園國產花卉介紹及推廣活動，農糧署指出，許多家長表示這類活動可以增加孩子對花卉的興趣，培養對美好事物的喜愛，願意為此增加家庭花卉消費，讓家裡充滿花香。

農糧署說明，推動校園國產農產品食農教育效果及廣度是最具效益的方法，因此自2020年起在國內13個縣市辦理該活動，2021年將持續擴大辦理達16縣市，預計辦理3,300場次、逾10萬名學生參與。

農糧署長胡忠一日前還親赴台北市華江高中視察臺北花卉產銷股份有限公司於該校執行的花卉推廣活動辦理情形，同日也有香蕉研究所舉辦的香蕉食農教育活動，從觀察、體驗，到實際動手，一步步引導學生建立與農產品全新的認知與情感鏈結。

農糧署表示，國人使用花卉比例偏低，年均花卉消費不到新台幣1,000元。為深耕花卉消費市場，2020年與地方政府及花卉產業團體合作辦理校園花卉推廣活動，協助學生認識、使用花卉，並將花卉作品帶回家中擺飾，讓家庭成員都能欣賞美好事物，藉此引發後續消費花卉的意願。根據活動後家長問卷數據顯示，有96.3％家長對該活動的舉辦表示滿意或非常滿意，21.3％家長表示該活動能有助提高後續花卉消費意願。

農糧署表示，國內目前仍處防疫階段，民眾宅在家的時間增加，居家使用花卉可打造美好生活環境、改善室內空氣品質、緩和緊繃與焦慮氛圍等功效。

(工商 )