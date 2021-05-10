客思達-KY（2936）4月合併營收8.35億元，較去年同期增加34％，累計1至4月營收較去年同期增加6.43％。若以功能性貨幣表示4月營收較去年同期增加42.7％，1至4月累計營收較去年同期增加13.88％。

客思達-KY表示，由於去年比較基期較低，加上今年美國政府中長期擴張支出計畫以及美國強勁的房市帶動室內家具需求，4月合併營收相對大幅成長。

2021年上半年，全球經濟局勢仍受新型肺炎疫情牽動，並帶來美國民眾生活及工作模式轉變，客思達-KY除了持續透過存貨管理及銷售及定價策略來因應，在新零售發展發展趨勢下，客思達-KY透過線上線下整合，以Coaster品牌對終端消費者（B2C）的網絡自有品牌行銷，並與全美國上千家客思達集團之特約經銷商（Coaster Dealer）合作，延伸Coaster品牌零售網絡。

客思達-KY在管理層面亦持續優化，並邁入新零售營運模式，挹注行銷資源，利用線上網際網路推送Coaster品牌能見度，連結全美數千家線下實體零售家具商的實體服務，以建立長期永續經營及獲利營運模式。

(工商 )