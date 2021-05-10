近年大陸流行真人選秀競賽節目，不料數量一多問題也多，最近更是負面風波不斷，有傳政府當局要介入整頓，到明年為止可能不會再有這類型的新節目，但《乘風破浪的姐姐》卻被認為是選秀節目界的清流，收視更是強強滾，如今傳出將開辦男版《哥哥的滾燙人生》，卡司比《浪姐2》更誇張，連天王劉德華都會參加。

目前已播出2祭節目的《浪姐》，跟其他選秀節目最大的不同，就是參賽者並非明日之星，而是已在圈內發展累積了個人知名度、年過30的女星們，節目每播出都引發巨量話題，第二季的參賽名單更是豪華，不但張柏芝、容祖兒、楊丞琳參戰，連歌壇天后那英都加入競賽，卡司非常堅強。

網上瘋傳《哥哥的滾燙人生》超誇張卡司名單。(翻攝自一線榜單微博)

而隨著節目的成功，傳出湖南衛視及製作團隊打算推出男版《哥哥的滾燙人生》，網上已瘋傳名單，赫見天王劉德華在其中，不過是擔任發起人的角色，預計在大陸海南錄製，也是遵循《浪姐》模式競賽，最終組團出道，而雖然劉德華可能不會每集都唱跳，但參賽者名單仍是相當驚人。

網上瘋傳《哥哥的滾燙人生》超誇張卡司名單。(翻攝自扒圈有魚微博)

表單上，除了訂下劉德華當發起人，參賽嘉賓有林志穎、言承旭、周渝民、辰亦儒、陳小春、鍾漢良、鄧超、胡兵、秦昊、馮紹峰、孫紅雷、俞灝明、張翰、井柏然、唐禹哲、佟大為、許魏洲、林更新、毛不易、黃軒、陳學冬、魏大勳等人，名單不分先後，共計32位男神上場廝殺，讓網友看了直呼湖南台真是資本雄厚，「竟然有劉德華」、「這名單真是深得我心啊」，但也覺得這名單要完整實現有難度，因為眾哥哥們都太紅，行程安排恐有困難，「又溜粉，我不信華神會參加這樣的節目」。

(中時新聞網)