美國對大陸半導體產業的制裁產生效果，已影響大陸發展先進製程的速度，大陸半導體設備商向日媒透露，目前主要銷售商品只能生產14奈米至28奈米的晶片，比競爭對手落後2至3個世代。

日經新聞在3月上海半導體設備博覽會期間，對大陸半導體產業進行調查，有7家大陸設備商接受訪問，多數廠商坦言，美國對大陸半導體產業進行制裁，讓他們無法從國外採購材料，然而使用國內材料卻導致良率降低，造成發展先進製程的速度趨緩。

中微半導體設備公司的研究員說：「我們能供應5奈米的機器，但主要出售的商品仍是14奈米和28奈米的機器」另一家蝕刻機廠商北京屹唐半導體則透露目前以28奈米及40奈米的商品為主。

除此之外，上海微電子設備的工程師表示，「我們主力的微影機是90奈米，且我們的28奈米和14奈米在良率上仍有改進的空間。」然而全球最大微影機廠商荷蘭艾斯摩爾有望將3奈米和2奈米微影機商用化。

該名工程師也透露美國的制裁已經對大陸半導體發展產生影響，「當我們不能獲得核心技術，產品開發將受到嚴重的負面影響。」瀋陽芯源高層則說：「目前很難從國外引進技術，我們不得不透過自己的努力尋找解決方案。」

大陸企圖在2025年達到7成自製率目標，然而美國的制裁卻讓大陸受到重擊，報導認為，大陸在美國制裁的威脅下，讓半導體產業蓬勃發展並非易事。

(中時新聞網)