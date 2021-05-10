駭客攻擊導致美國東岸輸油管管路商「殖民管線」（Colonial Pipeline）關閉輸油管線。

美國輸油管管路商「殖民管線」（Colonial Pipeline）7日遭遇駭客攻擊，導致長達8,851公里的輸油管線被迫關閉，美國聯邦政府昨（9）日晚間宣布，包括華府、紐約在內等東岸18個州進入緊急狀態。

綜合美媒AXIOS、英國廣播公司（BBC）報導，美國東岸輸油管管路商「殖民管線」7日遭駭客攻擊，殖民管線每天運送250萬桶汽油，佔美國東岸原油供應達45%，駭客攻擊導致5,500英里（約8,851公里）管線關閉，被視為美國史上針對原油設施最重大、最成功的攻擊事件。

駭客攻擊至今，主要輸送管線仍未恢復運作，美國交通部轄下的聯邦汽車運輸管理局（Federal Motor Carrier Safety Administration）於美東時間9日深夜對東岸18州發布緊急狀態，這些州將可透過油罐車經由陸路運送燃油。

受影響州別包括阿拉巴馬州、阿肯色州、哥倫比亞特區、德拉瓦州、佛州、喬治亞州、肯塔基州、路易斯安那州、馬里蘭州、密西西比州、紐澤西州、紐約州、北卡羅萊納州、賓州、南卡羅來納州、田納西州、德州、維吉尼亞州。

不過專家對於油價會否上漲的看法分歧，部分專家認為，只要輸油管在未來幾天內恢復運作，汽油及柴油價格將不會受到影響，不過也有專家認為，10日油價可能上漲2-3%，如果停擺的狀況持續，情況會更惡化。

原油市場分析師夏瑪（Gaurav Sharma）指出，現在有許多燃料滯留在德州的煉油廠，「除非他們在11日以前排除問題，不然問題就大了」，他說第一個受影響區域將會是亞特蘭大及田納西州，接下來一路延伸至紐約。

他說即便政府下令進入緊急狀態，好讓燃油能夠透過陸路輸送，但和輸油管相比，運送的量遠遠不足。

多名消息人士證實，這起駭客網攻事件是由稱為「黑暗面」（DarkSide）的網路犯罪集團進行，犯罪集團駭進「殖民管線」的內部網路後，攫取了部份電腦及伺服器上將近100GB的資料，並且向「殖民管線」勒索，威脅不付錢就要將資料公布上網。

「殖民管線」指出，目前正在和執法部門、網路安全專家、美國能源部合作，設法恢復服務。

截至9日晚間，部份較小的管線已經恢復運作，不過4條主要管線仍處於離線狀態，「殖民管線」發布聲明稿指出，「只有在確信安全的狀態下，我們才會讓所有系統重新上線。」

(中時新聞網)