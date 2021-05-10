蘋果（Apple）在4月份的春季發表會中，公布了新一代iPad Pro的面貌，但未推出新一代iPad mini。近期，有韓網爆料分享到這一款新品的面貌，有望支援5G，將在下半年亮相。

近日 에아（@hwangmh01）以及Tron ❂ （@FrontTron）用戶都不約而同引用 Naver 部落格上的一則爆料，內容指出新一代iPad mini將會支援5G，邊框可能會採用接近iPad Pro系列的做法（側邊平整非曲面），並且僅提供銀色以及太空灰兩種機身顏色（iPad mini 5有三種顏色，還有玫瑰金），而這一款設備被稱為「iPad mini Pro」，目前難以確定是否與iPad mini 6是同一款設備。

iPad Mini Pro

iPad Pro처럼 베젤이 줄어든 형태

실버, 그레이 컬러가 확인되고 5G를 지원함

올 하반기 출시 예정이라고 — 에아 (@hwangmh01) May 6, 2021

iPad mini Pro

- Features a slimmer bezel display (8.7") like the iPad Pro

- Overall, a smaller version of the iPad Pro (longer horizontal, shorter vertical)

- Silver and Gray

- Supports 5G connection

- Second half of 2021 release



OP: https://t.co/pXyVlX0c8s



My notes: $649 (?) — Tron ❂ (@FrontTron) May 6, 2021

這一款設計預計會採用A14處理器，跳過A13（iPad mini 5採用A12處理器）。據傳可能會採用跟iPad Air 4類似的設計，將Touch ID整合在側邊按鍵中；有可能支援第二代Apple Pencil。目前iPad產品線中，入門款第八代iPad以及iPad mini 5支援第一代Apple Pencil，而iPad Air 4以及iPad Pro系列都是支援第二代Apple Pencil。

針對新一代iPad mini，先前天風國際證券分析師郭明錤也曾發表過預測，他指出蘋果將會在下半年才發表iPad mini 6；而且他還指出蘋果正在研發一款採用mini-LED的iPad mini。這是否分別就是網傳的iPad mini 6與iPad mini Pro令人好奇。

蘋果在今年度4月份的春季發表會中，宣布了新一代iPad Pro，其中12.9吋款式升級採用mini-LED螢幕（11吋款式未採用），進一步提升了iPad Pro的顯示效果，並且新iPad Pro也首度支援5G，得以支援更快的網路速度，讓連網效率更高。

(科技)