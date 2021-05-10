造紙大廠正隆(1904)受惠市場需求續旺，2021年4月合併營收持穩高檔、創近7年同期高點，公司預期台越2地本季產線稼動率將維持高檔，今年營運表現可望維持相當水準。法人看好正隆第二季淡季不淡，下半年新產能開出可望增添營運動能。

正隆股價4月底觸及45.8元，隨後跟隨大盤拉回測試40元支撐，近日緩步向上，今日在買盤敲進下開高後放量勁揚，最高上漲6.37％至46元，打平1995年2月16日的26年2月高點紀錄，截至午盤維持近6％漲幅。三大法人上周合計買超5074張。

正隆公布4月自結合併營收37.2億元，雖較3月38.83億元減少4.19％，仍較去年同期31.78億元成長達17.05％，為近7年同期高點。累計前4月合併營收140.21億元，較去年同期122.53億元成長達14.43％，續創同期次高。

正隆總經理蔡東和先前法說時指出，目前市場訂單需求非常良好，所有造紙及加工部門均全能生產，台越2地造紙廠稼動率幾近滿載，紙箱廠則已滿載、甚至加班趕工因應。集團第一優先滿足國內客戶內需，預期需求熱度將持續至下半年。

為反應國際廢紙及紙漿等原物料成本上漲壓力，正隆1月已調漲產品價格約10％，蔡東和預期，正隆首季營收、毛利率及營益率均會優於去年同期，惟仍須密切觀察原物料上漲壓力，不排除再調整產品價格反應可能。

同時，正隆擬定3大策略續拓台越2地新產能、台灣產能改造升級，未來3年平均資本支出將超過70億元。其中，斥資20.8億元打造、年產能6千平方公尺的高雄燕巢智能紙器廠將在年中量產，斥資2億美元、年產能40萬噸的平陽造紙廠二期計畫將在年底完成。

投顧法人認為，正隆4月營收表現符合預期，美國廢紙4月每噸均價則持穩170美元左右。由於市場對紙箱需求暢旺，集團目前以加班因應，產能約提升3～5％，預期上半年營運淡季不淡，看好獲利表現將逐季提升，維持「買進」評等、目標價50元不變。

(時報資訊)