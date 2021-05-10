本周豐興再開漲盤；因國際原物料價格位於高點，拉抬成本，加上國際鋼價續強，因此支撐國內鋼筋、廢鋼跟漲，其中鋼筋連7漲，廢鋼連2漲；業者表示，除原物料漲，土耳其出手大買提振需求，亦成為調漲原因。

本周豐興宣布廢鋼調漲300元，報每公噸11600元；鋼筋調漲500元，報每公噸21500元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至212.75美元；日本2H廢鋼持平為460美元；美國貨櫃廢鋼漲至440美元。(商品行情網)

(時報資訊)