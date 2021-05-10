《商情》成本高 鋼筋廢鋼齊漲 12:172021/05/10 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興再開漲盤；因國際原物料價格位於高點，拉抬成本，加上國際鋼價續強，因此支撐國內鋼筋、廢鋼跟漲，其中鋼筋連7漲，廢鋼連2漲；業者表示，除原物料漲，土耳其出手大買提振需求，亦成為調漲原因。 本周豐興宣布廢鋼調漲300元，報每公噸11600元；鋼筋調漲500元，報每公噸21500元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至212.75美元；日本2H廢鋼持平為460美元；美國貨櫃廢鋼漲至440美元。(商品行情網) 《鋼鐵股》豐興再開高 鋼筋連七周漲價 《國際經濟》美最大油管系統遇「駭」 汽油價格跳漲 (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #調漲 #漲至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 儒鴻目標價 喜見777 11:172021/05/10 財經 《商情》供不應求 亞洲苯飆六年半高價 11:262021/05/10 財經 《電子零件》欣興4月營收雙升登第4高 Q2動能續旺 08:192021/05/10 財經 原物料短缺 衛生紙漲價 22:322021/05/09 財經 紙漿飆 美衛生紙起漲 04:102021/05/10 財經要聞 迎報稅季 善用賣股、房貸籌資 04:102021/05/10 生活新聞 《期貨》三大期指聯袂揚升 5月台指期漲86點 09:102021/05/10 財經 《類股》中鋼Q2業績拚更佳 鋼鐵股樂融融 10:522021/05/10 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 06:242021/05/10 財經 長榮、陽明你跟到了？30年老手爆大咖1招洗散戶 00:032021/05/10 財經 英年輕投資人 逾半瘋買加密通貨 04:102021/05/10 全球財經 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 13檔三率三升 法人買 - 財經要聞 - 工商時報 台幣升勢壯 27元成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 陸半導體遭美制裁重擊 自己人揭殘酷真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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