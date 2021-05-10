和泰集團和潤企業(6592)公布季報，今年營運動能加速，加上大陸疫情影響減緩，第一季營運創新高，每股盈餘（EPS）1.52元，年增逾28%，其中大陸地區獲利翻倍成長。

和潤第一季營收41.19億元，再創同期新高；獲利9.03億元比去年同期大幅成長，年增39.8%；歸屬於母公司業主淨利7.84億元，年增約28%；每股盈餘（EPS）1.52元，優於去年同期的1.18元。

和潤企業為國內汽車金融龍頭，今年營運動能佳，加上大陸疫情影響減緩回穩，第一季獲利9.03億元，年增近4成，其中，台灣獲利6.86億元，年增24.6%，大陸地區獲利2.17億元，年成長率達128%。和潤公司對第二季持續樂觀。

和潤總經理林彥良表示，今年第二季營運展望可望延續第一季動能，主因是市場景氣穩定，有助個人消費金融、企業金融的需求成長，以及整體應收帳款淨額持續累積，資產品質佳帶動信用成本降低。

和潤4月營收14.2億元，年增25.2%，續創單月同期新高，累計今年前四個月合併營收達55.4億元，年增20%。

此外，和潤日前董事會通過2020年度盈餘分配案，預計發放每股3.5元現金股利，股利配發案將待6月22日年度股東常會通過。

(時報資訊)