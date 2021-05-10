周一穀物電子盤全數回跌，近一周因市場擔憂本周美國供需報告而推升穀物價格飆漲，今日玉米升至八年高價後回跌，小麥亦在連五揚後跌逾1％，而大豆跌逾0.5％，不過市場仍關注周三美國農業部（USDA）將發布供求報告，才能決定價格走勢。

周一截至台北時間11:20，最活躍的玉米期貨下跌0.82%，至726.25美分，盤中高點730.75美分；最活躍的大豆期貨跌0.53%，至1581.25美分；最活躍的小麥期貨跌1.15%，至753美分。(商品行情網)

(時報資訊)