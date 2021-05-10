虎門科技(6791)今天登錄興櫃，掛牌參考價52元，盤中最高一度來到百元價位，漲幅92％。虎門為典型的知識技術服務業，協助客戶產品在研發、管理及工業4.0三大領域上，提供符合產業需求、技術支援及整合應用之服務，長久以來與工業界、學術界及研究機構合作，於產業界具備高知名度，公司營運規模穩定成長。

虎門為國內第一家以CAD/CAM為專業的技術應用服務公司，擁有整合軟硬體相關資訊技術，目前公司三大部門分別為：工程系統事業群（Computer Aided Engineering，CAE）、商用系統事業群（Collaborative Product Commerce，CPC）、工業4.0。虎門擁有專業堅強且經驗豐富之技術團隊，從結構、機構、熱傳到系統模擬等，提供整合性之多重物理耦合解決方案，及提供商管智能服務，且公司累積40年研發經驗及數據，為客戶提供研發過程所需顧問諮詢服務及教育訓練。

虎門目前資本額1.84億元，2020年營收4.54億元，年增4.84％；稅後淨利6,464萬元，大幅成長78.21％；每股稅後淨利3.66元。董事會通過2020年度將配發3.14元現金股利，扣除掉提列法定盈餘公積後，配發率達100％。

總經理楊涪嵐表示，CAE可協助完成工程任務並模擬流程以改善產品設計或幫助解決工程問題，是工業躍進的最大助力。CAE應用產業廣泛，舉凡產品開發前段的模擬、生產流程的優化、以及事後驗證等等，都可以CAE軟體作為解決方案平台，達到更高的生產效益，因此，客戶多數與公司長期密切合作。虎門累積服務的客戶超過3,000家，每年在合約內服務的客戶平均有300家以上，包括半導體、電子、光電、通訊、能源、傳產等產業龍頭，以及各研究單位、國內多所知名大專院校等，均為虎門的長期合作對象。

CPC則主要協助國內成長型企業導入企業資源規畫之平台，以強化企業管理並簡化關鍵流程，虎門導入德國SAP公司旗下的SAP Business One管理系統（簡稱B1）進行客制化開發，提供客戶相關解決方案，至今服務客戶超過100家，涵蓋電子3C業、買賣流通業、生物科技業、紡織成衣業、機械業及餐飲業等。

(時報資訊)