美國4月非農就業人口遠低於市場預期，且失業率小幅攀升，雖意味美國復甦力道比預期溫和，但反而緩解市場對通膨過熱及聯準會提早升息的焦慮，恐慌指數上周五大跌，美元指數跌至2個月低點，但外資上周卻再度抽資新興亞股。新興亞股上周僅印尼維持小幅淨流入0.7億美元（以下貨幣單位皆為美元），資金淨流出最高的前三市場分別為南韓、台股、印度，金額分別為10.5億、4.2億、3.8億；台股終結連5周資金淨流入，南韓近一個月的資金淨流出量逼近30億，遠高於第二名印度的19億，外資贖回態勢明顯。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，美國第一季經濟成長率雖然略低於市場預期，但從組成細項分析，第一季個人消費支出年增率達10.7%，民間設備投資、住宅投資都明顯上揚，第二季美國經濟有望回到疫情前水準。對台股來說，前十大法人在台指期的淨空單雖然1萬7千口下降至1萬4千餘口，仍是偏空水位，預期外資短線操作仍偏向賣超，加劇台股短線震盪。

張圭慧強調，第一季全球矽晶圓出貨量創下新高，目前12吋矽晶圓應用所需的記憶體報價已進入漲價循環，雖然相關半導體廠持續擴產，新增產能預計明後年才能實現，短期來說，矽晶圓報價仍有上漲空間，建議投資人可留意具相關題材的ETF。

(時報資訊)