明年將實施新的大學考招制度，高中學習歷程檔案、大考命題難易度受到關注。教育部今天表示，學習歷程檔案制度不會延後實施，但會滾動式修正；同時，教育部會補助大考中心建置題庫，以提升命題穩定度，但不希望大考中心調漲大考報名費。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會報告「我國技職教育推動產學合一現況及減少學用落差成效與檢討」及教育部主管預算解凍報告（35案）。

民眾黨立委高虹安質詢說，高中生上傳學習歷程檔案一再出狀況，今年5月3日又傳出上傳系統當機，全國截至目前已當機多次，不夠穩定。

潘文忠回應，教育部目前已委託台大社會系教授林國明蒐集各界對學習歷程檔案的意見，瞭解推動時可能遭遇的問題，同時會進行滾動式修正，包括放寬上傳容量上限、延後上傳時程，都會視實際需要來調整。

國民黨立委李德維則追問，教育部滾動式調整學習歷程檔案制度，是否包括「延後實施」這個選項？潘文忠回應，學習歷程檔案和過去的書面資料審查差不多，並不是全新的制度。

李德維指出，今年學測數學科題目太難，大考命題的穩定度顯然不夠。潘文忠回覆，學測總共有5科，目前是數學科命比較不穩定，其餘4科都還好。教育部將補助大考中心建置題庫，以提升命題穩定度。

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部自2017年起，每年大約補助大考中心6000萬元，以進行學測、指考試題研發、建置題庫、閱卷及增購設備等。從歷年資料來看，大考題目從題庫出來，難易度比較穩定。

而明年新大學考招制度上路，學測、分科測驗將改採「卷卡合一」，大考中心命題成本提高，恐須調漲報名費。朱俊彰表示，大考中心未向教育部提出要漲學測或分科測驗報名費，教育部也不希望增加考生負擔。

民進黨立委張廖萬堅則質詢說，109學年教育部讓大專院校增加3000多個資通訊領域的招生名額，但根據國發會的資料，去年資通訊科系卻有5500多人退學。資通訊領域退學人數比教育部增加的招生名額還多，到底怎麼回事？

朱俊彰表示，他是第一次看到這份資料，之後還要進一步瞭解各學門退學狀況，才能釐清是否資通訊領域學生退學率特別高。

(中時 )