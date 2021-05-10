「刪Q總部」罷免台灣基進黨籍立委陳柏惟今天將造冊3萬2310份聯署書送交台中市選委會審核。陳柏惟回應表示，用這種扭曲的方式來行使罷免的權利非常可惜，「如果在我身上的爭議能換來台灣一點民主跟理性討論議題的過程，我想這些卡在身上的子彈才有價值」，他強調說，未來不管發生什麼事，還是會持續希望用理性的方式來討論「美豬」及「中火」等議題。

針對罷免案，陳柏惟說，用這種扭曲的方式來行使罷免的權利，他覺得會非常可惜，如果在他身上的爭議能換來台灣一點民主跟理性討論議題的過程，這些卡在身上的子彈才有價值。

陳柏惟表示，未來不管發生什麼事情，還是會持續希望用理性的方式來討論美豬及中火這些議題，這些事情是跟台灣長遠的發展息息相關，他跟台電開了2、30次會，完全不是在護航中火，罷免案是藉由打擊他來護航真的不讓燃氣機組推展的盧市府，未來成案之後，他將把相關議題拿出來理性討論。

【LIVE直播】歷經59天努力不懈 罷免陳柏惟二階今遞交

(中時 )