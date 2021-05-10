外資研究機構ALETHEIA指出，聯發科（2454）帶領大盤與半導體IC設計族群上攻的階段性任務已經完成，考量眼前有三大不確定性，將投資評等降至「中立」，這也是外資圈全面看好聯發科以來，首見研究機構轉趨中性，市場屏息以對。

當ALETHEIA於2020年7月喊出聯發科晉升千金觀點時，市場認為其觀點過度樂觀（overly-optimistic），但經過三季時間檢驗，ALETHEIA賦予的1,000元推測合理股價反而成為市場最低，此時，ALETHEIA選擇轉看向風險層面。

ALETHEIA點出的三大風險包括：一、聯發科在大陸5G市占率已觸及高峰。二、中階市場來自高通的競爭，變得比以前激烈。三、2021年起，聯發科的成長性可能開始放緩。

今年以來，聯發科奪下28款主要品牌5G智慧機訂單，高通則是45款。但如果扣除採用S800系列的旗艦級智慧機，聯發科反倒以28比25，小幅領先高通。儘管如此，ALETHEIA認為，高通面臨的晶片短缺問題，將在下半年逐步緩解，且高通第四季委由台積電代工的5G系統級晶片（SoC），從中階到大眾市場來勢洶洶。再從客戶端解析，高通將開始出貨給榮耀品牌，榮耀現在是百分百採聯發科晶片，換言之，聯發科在榮耀的市占會被影響。

整體而言，聯發科本季、下季已取得市場分額最大化，再來，高通將會進行反擊。

(工商 )