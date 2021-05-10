【旅遊經 曹憶雯報導】

南庄慢城五月天 與螢火蟲漫步森林小徑。（旅遊經提供）

穿越康濟吊橋，可以抵達對岸的南江老街

漫步寧靜的南江老街，偶遇燕子陶主人夫妻的作品

南庄老街兩層樓的懷舊日式木造房舍

初夏五月的參山國家風景區，景色曼妙、花藝迷人、料理美味，為期一個月的「2021南庄花卉節」已於5月1日揭幕，沿著124縣道前往南庄的途中，粉白桐花飛舞；悠閒漫步小鎮，南庄老街兩層樓的懷舊日式木造房舍，繡球花開得燦爛；曾經繁榮的十三間老街，也逐漸恢復昔日風采；無論走在寧靜幽美的桂花巷、古意樸實的乃木崎，或是康濟吊橋對岸的南江老街，處處都是繽紛花藝與盎然花意交織的美好五月天。

南庄是台灣四座國際慢城之一，街上經常可見慢城的標誌——橘色的蝸牛，所謂慢城，是源於義大利的新城市哲學，無論人口總數、環境保護、文化保存上，都有嚴格的標準，可愛的蝸牛圖案，彷彿在提醒旅人，放慢腳步才能細細品味南庄的詩情和花意。

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三大花海裝置藝術

拍攝網美照：

「2021南庄花卉節」邀來三位國際藝術家和南庄在地居民，共同布置、妝點老街和景點，讓人走進慢城眼睛為之一亮，除了鄉內隨處可見的花藝設計，三大花海裝置藝術則是不可錯過的觀賞、拍照焦點。

觀賞焦點1

南江水岸公園「繁華足跡」

南江水岸公園可以欣賞楊海茜作品「繁華足跡」

藝術家楊海茜擅長大型鉤織創作，她在南江水岸公園的作品「繁華足跡」，以七彩編織的花朵呈現繁花似景的美好；再搭配水滴狀的立體垂球，象徵風調雨順，水滴滋養，生生不息。楊海茜從女兒、兒子一歲起，開始親自為孩子縫製學步鞋，自此開啟創作生涯，每件作品都流露出母性和感情，位在南江水岸公園的作品，色彩繽紛、意象豐富，既夢幻又溫暖。

觀賞焦點2

南庄遊客中心「花想彩現」

南庄遊客中心旁的作品「花想彩現」出自花藝家林惠理之手

巨大的花器意象讓繽紛的花朵縮小了，層層疊起的花海步道、浪漫旖旎的繡球花、清新的花草，共同形塑出一個童話般的粉彩世界，創作者林惠理，是臺北花苑的藝術總監、知名花店第二代，過去，她經常到世界各國旅行、講學，創作歷程豐富，結合東西方文化精髓，將生活美學與植物藝術完美結合，不僅擺脫傳統包袱，同時將花藝生活美學提升到全新的境界。

觀賞焦點3

情人巷「與竹共舞花道間」

情人巷「與竹共舞花道間」由曾俞瑄創作，結合園藝與花藝精華

曾俞瑄擁有長達30年的園藝和花藝經驗、豐富的參展經驗，並擔任日本草月流中臺灣支部一級師範顧問，授課經驗超過22年，她擅長以竹子和蘭花為創作媒材，融合自然生態與人文環境，呈現結合花藝與園藝精華，也展現出竹子走進生活的禪意，整體創作不僅環保更貼近民意。這次，位在南庄情人巷的作品，成了街角最美麗的驚喜，走過路過都會停下腳步拍照。

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南庄鄉魅力景點

滿足五感神經

五月正是桐花盛開季節，撿拾桐花為旅遊增添樂趣

暢遊南庄鄉，白天欣賞繡球和桐花、品嘗料理與咖啡；入夜後，獅頭山、向天湖、蓬萊生態園區一帶，螢火蟲漫天飛舞，綠光點點閃爍，十分夢幻，是夏夜最特別的體驗。除了熱鬧的老街商圈、客庄風情，南庄鄉還善用氣候優勢，實現國際慢城宣言「現代人仍然能感受四季更迭」的內涵，境內亦不乏自然生態景點、郊野登山步道、風格特色小店，遊趣多元而豐富，令人意猶未盡。

遊賞熱點1

四十二份湧泉自然生態步道

四十二份湧泉自然生態步道擁有觀賞螢火蟲的美境

享有「南庄小秘境」美譽的「四十二份湧泉自然生態步道」，入口處可見早年採煤的蓬萊坑道，沿途林相豐富、風貌原始，還有一處水溫終年維持攝氏18 度的自然湧泉，水質清澈而沁涼，周圍樹木倒影池中，神秘而美麗，夏夜時分事螢火蟲最愛的場域，提著綠色燈籠的火金姑安靜無聲的飛舞，十分夢幻。

遊賞熱點2

那伊魯灣風味餐廳

那伊魯灣風味餐廳主人為客人示範頁岩石烤肉

那伊魯灣風味餐廳的糖醋鱒魚滋味鮮中帶甜

位在南庄蓬萊村山腰上的原民風味料理餐廳，店主是賽夏族人，以每日採收的蔬食、現撈鱒魚，供應石板料理DIY、刺蔥鱒魚和糖醋鱒魚等料理，上桌的美食都強調原始天然滋味，客人也能親自體驗頁岩石烤山豬肉，味覺、嗅覺瞬間甦醒，餐廳招牌「炸頂腦問」是賽夏族特色小吃、老饕必點的麻糬甜點。

遊賞熱點3

南庄老金龍飯店

老金龍飯店的放山雞肉口感Q彈、滋味鮮美

老金龍飯店的桂竹筍、鹹酥蝦，非常下飯

又到了南庄桂竹筍的產季，用老母雞油烹煮的滷桂竹筍一上桌，隨即引來搶食，爽脆口感與濃郁香氣，眾人稱讚。創立於民國52年的「老金龍」，見證了40、50年代南庄林業與礦業的輝煌歷史，店內專賣傳統客家菜，三五好友、家人同享時，可以坐在客家人俗稱「食福」的四方桌，享受「團團圓圓」套餐合菜的放山雞肉、梅干絞肉、薑絲大腸、桂竹筍、鹹酥蝦和清蒸鱒魚等美味。

遊賞熱點4

燕子陶

陶藝咖啡民宿

燕子陶 陶藝咖啡民宿精心布置的藝術花園

燕子陶女主人張燕鳳(左)親自指導旅客DIY

外交部贈與外賓的禮物「燕回巢咖啡杯」

位於南庄老街與護魚步道中繼點，離塵不離城，上千坪藝術花園以植栽、水池造景，主人夫妻詹勳文、張燕鳳，習陶超過20年，兩人以陶藝創作妝點莊園，處處是妙境，除了觀賞陶藝，旅人也能參加陶藝教室手作課程、陶鍋咖啡烘豆體驗或是選購外交部贈與外賓的禮物「燕回巢咖啡杯」，享受慢城藝文氛圍。

遊賞熱點5

鹽和光工作室

鹽和光工作室將客家美食元素製成手捏飯糰

鹽和光工作室是年輕人實現夢想的園地

創立於2016年的複合式空間，店名源自聖經馬太福音五：13-16「鹽和光」，比喻鹽能調味、抗腐，象徵人與人之間的調和與良善；光代表明亮、溫暖，帶來期盼，7位年輕夥伴將所學帶回南庄，落實藝術深耕、營隊策畫、創意市集、旅遊規劃等理念，並將梅干扣肉、剝皮辣椒豬肉絲豆干等客家美食元素，以手作飯糰呈現，搭配飲品、甜點，極具創意。

遊賞熱點6

南庄碧絡角花園咖啡

南庄碧絡角花園咖啡栽種的繡球花是五月觀賞焦點

南庄碧絡角花園咖啡的酥炸段木香菇料理

南庄山裡的桃花源，春天佈滿櫻花，初夏盛開著繡球花，日式木造房子雅致舒適，加上周圍花圃以繡球盆栽造景，氣氛可愛討喜，吸引媽媽姐姐們化身網美樂在拍照，店家除了供應咖啡輕食、客家料理，自種的油炸段木香菇，滋味豐滿、香氣十足。

遊賞熱點7

老屋六號咖啡

老屋六號咖啡所在位置群山環抱、山清水秀

老屋六號咖啡主人蕭宸緯(右)推出咖啡空豆課程

為照顧家人而返鄉，蕭宸緯幾年前繼承三合院老宅時，重新思考人生的方向，最後結合南庄好山好水，為家鄉開創精品咖啡的品嚐風氣，並推出咖啡烘豆體驗課程、咖啡沖煮課程，無論家鄉的朋友、外地的旅人，都能在遠離塵囂的鄉野間、中港溪畔的美麗老屋中，走進迷人的咖啡世界。

住宿推薦

山林雅境

山林雅境是南庄最美的日式庭園

山林雅境的日式造景優雅美麗

南庄地區最美的日式庭園，四周群山環抱，初夏可賞桐花、秋天楓紅搖曳，由喜愛日本文化的女主人吳月雲，以娘家的木業工藝經驗，打造出日式太子樓的建築和日式造景，除了推出私房料理，下榻於山林雅境的院長民宿，早餐可以散步到日式庭園，品嘗南庄風味炒麵、香煎蘿蔔糕、豆腐乳等懷舊滋味。

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旅遊補給站

四十二份湧泉自然生態步道地址：苗栗縣南庄鄉電話：03-782-3115

那伊魯灣風味餐廳

地址：苗栗縣南庄鄉17鄰19-3號電話：03-782-5788

南庄老金龍飯店

地址：苗栗縣南庄鄉民族街1-1號電話：0912-576-216

燕子陶 陶藝咖啡民宿

地址：苗栗縣南庄鄉南江村19鄰南江6-3號電話：0919-703-015

鹽和光工作室

地址：苗栗縣南庄鄉中正路2巷3號電話：03-782-3969

南庄碧絡角花園咖啡

地址：苗栗縣南庄鄉25號電話：0972-522-125

老屋六號咖啡

地址：苗栗縣南庄鄉西村12鄰6號電話：03-782-5175

山林雅境

地址：苗栗縣南庄鄉田美村12鄰1號電話：03-782-3801

攝影：曹憶雯

(中時新聞網)