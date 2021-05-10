美國總統拜登上周宣布，支持新冠疫苗專利保護的全球豁免，並預計將於世界貿易組織中討論相關條件，衛福部政務次長薛瑞元今赴立院備詢時表示，此舉對台灣而言是把雙面刃，一方面將有助於mRNA疫苗國產化，另一方面也擔憂高端、聯亞兩大藥廠目前的研發會受到影響。

立法院社福及衛環委員會今邀衛福部就國產疫苗研發進度進行報告，有多名立委詢問，拜登政府所提案的疫苗專利保護豁免，究竟會對台灣帶來哪些影響？薛瑞元表示，美國提倡的疫苗專利保護豁免，可望讓mRNA疫苗由世界各國自行量產，「我國近期對mRNA疫苗的研究也有一些進展，若未來真的專利豁免，相信台灣將有能力自行量產。」

不過薛瑞元也擔憂，若WTO同意新冠疫苗的專利豁免，對目前正在進行臨床試驗的高端以及聯亞可能帶來衝擊，因為其他國家就可以自行製造蛋白質疫苗，但我國還是傾向使用自己的疫苗，政府對國內的需求會實施保證收購因應。

今天也有多名委員詢問第三批AZ疫苗，以及莫德納疫苗何時會到貨？薛瑞元表示，莫德納疫苗目前仍是推估五月會到貨，最快六月開打，AZ疫苗則預計六月中旬會到貨第三批，因此現在接種第一劑AZ疫苗的民眾，不用太擔心打不到第二劑疫苗。

薛瑞元也說，莫德納疫苗到貨後，會優先供應給醫護人員使用，「因為有很多醫護人員都在等莫德納疫苗」，至於未來莫德納疫苗到貨後，是否會與AZ疫苗產生排擠？「兩者的冷鏈系統不同，施打方式不一樣，因此不會相互排擠，未來也會進一步拓展AZ疫苗的施打地點，比照流感疫苗接種方式把基層診所也納入。」

(中時 )