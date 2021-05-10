百業崢嶸，人才需求夯，台北市就業服務處11至14日，邀集18家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達627個工作機會，勞動局長陳信瑜表示，此次不僅相較上週223個工作機會多出近3倍，最高薪達50K，更橫跨電腦製造業、通訊業、百貨及批發零售業、支援服務業、餐飲業、補教業、休閒服務業及不動產經營業等「8大產業」，歡迎踴躍參加。

陳信瑜表示，「立端科技」釋出設備工程師1名，薪資可達50K，「SMT/AOI製程工程師」2名，薪資可達44K，而又釋出基層人力20名職缺，如組裝、包裝、測試、SMT(助理)技術員等，高中(職)以上學歷，並具1年科技業生產線經驗即可。

「宏華國際」持續招募網路技術專業人才，本週所釋資通訊(SI)資深網路技術工程師、資深網路應用工程師及軟體開發工程師，有40K以上起薪，可依學經歷再議薪，打破之前以70K為敘薪額度的天花板，議薪空間大。

此外，在餐飲旅宿業方面，「聚滿盛」格來天漾大飯店釋出餐飲服務領班2名，薪達38K；「安心食品」摩斯漢堡釋出營運儲備幹部20名，薪資達35K；「杰立餐飲」釋出正職人員，薪資達35K。

不動產經營業「兆基管理顧問」釋出21名職缺，是包租代管模式盛行下發展的新類型工作機會，其中一般宅-租賃管理師，薪介於32K至40K，高中以上學歷即可，而一般宅-招租業務，薪資介於30K至35K，另有業績抽成獎金；「集雅社」釋出銷售工程師15名，薪資31K；「巨匠電腦」釋出儲備店長20名，薪資達35K，業績獎金均另計。

陳信瑜指出，本週徵才廠商尚有LG_臺灣樂金生活健康、爭鮮、潤泰建設-Citylink、三商家購、美商德盟CDS、全聯、星聚點、微笑單車YouBike、顯榮國際(股)公司、台灣吉野家等。

就服處表示，此次徵才活動的時間地點，11日在內湖、艋舺就服站舉辦，12日在信義、景美就服站舉辦，13日在艋舺、景美、信義、南港東明青銀就服站舉辦，14日在西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

「就業媒合服務完全免費！」陳信瑜提醒，配合防疫需求，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程佩戴口罩。活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線(02)2308-5231。

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