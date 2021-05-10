華航諾富特群聚感染事件擴大，議員羅智強痛批，諾富特防疫旅館出包，因桃園市長鄭文燦是皇太子，將責任全部推給中央也沒事。對此，台北市長柯文哲也諷，「我們沒這麼好命，所以認真把工作做好」。

羅智強表示，陳菊當年說出「8成責任在中央」，現在青出於藍，出了更厲害的市長，針對諾富特事件，鄭文燦竟將責任全推給中央，變成中央10成責任，是否會很羨慕鄭文燦，應要學學鄭文燦好有肩膀，全推給中央。

羅智強指出，若是北市推給中央早就完蛋了，被網軍削到爆，但因鄭文燦是皇太子，所以有特別待遇，中央處處都是雙重標準，確診者足跡沒有公布標準可言，有時候公布就被打，鄭文燦公布就沒事。

羅智強呼籲，地方應跟中央反應足跡公布標準，否則漏洞最後由台北市民承擔。游淑慧也認為， 陳時中一天到晚拿法律掐住柯的脖子，動不動就喊打喊殺，但你的責任義務，是向台北市民交代。

柯文哲回酸，我們沒那麼好命，如果是北市防疫旅館出包推給中央，早就完蛋了，我們知道自己沒這麼好命，所以認真把台北市工作做好。

柯文哲指出，我主張公開透明，他們是由他們專家決定要不要公開，問題是那拖很久了，所以有時候清消是做給大家看的，而中央認為足跡有危險的才會公布。

北市副市長黃珊珊強調，針對確診者在台北市的足跡都會告知地方，市府都會去追蹤，針對案1184足跡曾至台北內湖區的富邦銀行，其他地方都未久留也都戴口罩，並沒有搭大眾運輸工具。

(中時 )