台中市政府改善空污維護空氣品質，從交通工具的移動污染源改善落實，台中市長盧秀燕今（10）日出席GoStation第300站啟用記者會表示，為鼓勵民眾使用電動機車，市府與中央合力提供高額購車補助，並盤點市有土地加速設置充換電站，讓台中市的電動機車去年成長幅度達六都第一，從她上任至今，電動機車數量已從2萬3000輛成長至6萬1851輛，朝3倍增邁進，大幅降低排放污染，展現改善空污的決心。

圖/台中市政府提供

圖/台中市政府提供

電動機車大廠Gogoro旗下的智慧電池交換平台Gogoro Network公司在台中市政府平面停車場建置GoStation第300站，10日上午舉行啟用記者會，受邀出席記者會的盧秀燕市長在Gogoro Network總經理潘璟倫帶領下，6秒內即完成更換電動車電池，肯定操作方式相當便捷輕鬆，呼籲民眾響應低碳交通。

盧秀燕表示，她上任至今，電動機車數量已從2萬3000輛成長至6萬1851輛，朝3倍增邁進，換算目前每年減碳量約1萬8,741公噸，相當於種植104萬棵樹或建置8座台中都會公園的固碳量，GoStation達到第300站是重要的里程碑，市府不僅加強管制空污，更重要的是推動創新綠能，將持續公私協力打造低污染的永續城市。

Gogoro Network總經理潘璟倫指出，全台至今已設置逾2000個換電站，台中市就佔了超過300個站點，平均不到350公尺就能看見一個換電站；此外，台中市也是擁有最多「超級換電站」的城市，提供超過100顆電池，提升車友換電便利性，感謝市府提供機會讓Gogoro Network提供更完善的服務，未來將持續與市府密切合作，往友善綠色基礎建設持續邁進。

「台中是騎乘電動車最幸福的地方！」車友廖彥鈞分享，現今社會已來到能源轉型的時代，他在 2016年購車時捨棄汽油車種，選擇Gogoro作為代步工具，騎乘至今已非常習慣沒有引擎震動，也無排放廢氣污染的寧靜生活，肯定台中換電的便利性，不用擔心會有電量不足的疑慮，為台中空氣維護盡一份心力。

經發局表示，響應全球減碳趨勢，市府鼓勵民眾汰換老舊機車為電動機車，為提升民眾選購意願，市府公私協力持續布建GoStation，包括全國第一處超級換電站｢草悟廣場站｣、全台唯一考古學家監工的｢惠安停車場站｣，以及台中市第一座公部門站點｢台中州廳站｣；其中，市府提供市有土地完成建置共47站，包括大雅區公所1站、文資處1站、觀旅局1站、運動中心2站、交通局停管處31站，及經發局針對公有開放空間場域辦理標租提供11站；為了持續發展綠色交通，目前已新規劃22站持續建置中。

環保局指出，台中去年電動機車新增1萬6,734輛，成長率達38.3%，六都第一，市府今年與中央持續祭出優惠補助，鼓勵民眾汰換老舊機車，換購電動機車最高可享補助4萬元；此外，也積極建構友善電動車環境，補助電動汽車充電站設置每站最高5萬元、電動機車充電站每站最高1萬元。截至目前，台中電動汽車充電站已達575站，全國第一；電動機車充電站702站、電動機車電池交換站也突破300大關，數量全國第二，將繼續努力，開創更便利的綠能騎乘環境。

(中時新聞網)