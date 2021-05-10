富旺(6219)今日舉行股東會，董事長林正雄說，首季存貨包括待售房地、在建房地、預付房地，總計金額仍有高達61.7億元，今年前4月的簽約戶數達181件、年增115％，創造未來保持良好的入帳進度，期盼缺工缺料、建案成本高漲等相關問題可以逐步緩解，將有助於對未來營運挹注穩健的成長動能。

富旺股東決議配發每股2元現金股利，股利配發率達85％，會中承認並通過2020年富旺營業報告書及財務報告，2020年合併營收達新台幣31.91億元，較前一年度大幅提升96.65％，稅後歸屬於母公司淨利及稅後每股盈餘(EPS)分別為3.63億元、2.35元，刷新近六年獲利新高的紀錄。

受惠於自住剛性需求穩定、新建案交屋處於高峰期，帶動房市移轉輛高檔不墜，根據六都公布的買賣移轉棟數資料顯示，今年4月的買賣移轉棟數為2.25萬棟、年增27.9％，表現為近8年同期新高，前4月則為8.47萬棟、年增19.3％。

林正雄表示，此次房地合一稅2.0修法主要是壓抑投資性購屋需求者，從中長期來看，台灣低利率環境、游離資金豐沛、經濟持續復甦等，仍有助於實質需求的首購族及換屋族提供良好的環境，從富旺今年第一季存貨包括待售房地、在建房地、預付房地，總計金額仍有高達61.7億元，可見公司已早先規劃完未來四年旗下兩大「建案、工業不動產」引擎動能。

(時報資訊)