10日一項最新日本民調，有近六成日本民眾希望，今夏將舉辦的東京奧運會能夠取消。自己國民對這項國際運動盛事不積極，也讓準備時間只剩約兩個半月的日本政府，現在是傷透了腦筋。

為了徹底抑制新冠病毒擴散，日本政府已決定將東京等地的緊急狀態結束日期，從原計11日延長至31日。就是因為這樣，日本民眾才會強力質疑，新冠疫情未見舒緩之下，為何自己政府還要急就章地硬要東奧復賽。

距今還剩差不多兩個半月，本來2020年就要舉辦的東京奧運會，因疫情延至7月23日重新開賽。

7日至9日，讀賣新聞(Yomiuri Shimbun)所進行的這項東奧民調，59％日人希望取消，只有39％認為應續辦。不過，這份調查中，並沒有再延遲的選項。

對那些要繼續辦下去的日本民眾內，有23％的認為比賽現場不應該有觀賞民眾。目前，已禁止來自海外的觀眾到場，但日本人是否可場內看賽事，要等到6月才能有定數。

另一個在前兩天周末由日本TBS新聞所做的東奧民調，有65％希望取消或續延。其中，37％要停辦，而28％要求以後再辦。

4月份時，日本共同社就有份類似民調，當時高達七成者就希望停止或延後。

世奧高層日前曾表示，日本民眾對東奧復賽的信心，是值得要關注的沒錯，但目前這場全球運動盛事，還是依照原定時程舉行不變。

日本新冠疫情雖時好時壞，但日相菅義偉對東奧復賽一事，卻始終都沒有露出要停辦或延遲態度。TBS的民調指出，菅義偉支持度掉到只剩四成而已，幾乎逼近年初最低紀錄。因此，菅義偉10日也趕緊出來喊話，疾呼自己眼中並不是只有東奧復賽而已。

(時報資訊)