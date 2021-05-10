受到中國擴大執行碳中和，促使供給緊縮，而以煤為基礎的下游產品受原料走高影響看漲，亦提振甲醇市場報價上漲，最新報價中國CFR漲近300美元/公噸，創六周新高，而國內5月份內銷報價也相對持高，散裝每公斤報12.5元。

其他亞洲市場，因COVID-19病例再爆發，致下游用戶對甲醇的需求低迷，韓國和東南亞現貨市場行情皆跌；歐洲方面，歐洲甲醇市場周內跌至四個月低點，供應增加令市場人氣承壓，美國方面，隨著地區生產問題得到解決，現貨供應預計將在5月份增加，報價不排除向下修正。(商品行情網)

(時報資訊)