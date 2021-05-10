封測廠超豐(2441)受惠訂單需求暢旺、稼動率滿載及產能增加、漲價效益顯現，2021年4月合併營收續「雙升」至15.91億元，連2月改寫新高。由於打線產能短缺狀況至年底難解，且漲價有助轉嫁成本壓力，法人看好超豐第二季成長動能續旺，上半年營運淡季逆強。

超豐股價2月中觸及77.7元新高，近期於65～76元區間高檔震盪，雖然台股電子族群今（10）日交投續疲，超豐在績優題材激勵下仍開高穩揚，最高上漲2.84％至72.3元，截至午盤仍維持1％漲幅，位居封測族群前段班。三大法人上周買賣超互見、共小幅賣超6張。

超豐公布4月自結合併營收15.91億元，較3月15.69億元成長1.39％、較去年同期11.58億元成長達37.38％，連2月改寫歷史新高。累計前4月合併營收58.07億元，較去年同期44.31億元成長達31.05％，續創同期新高。

超豐專注發展打線等成熟傳統封裝技術，受惠貿易戰及新冠肺炎疫情轉單效應，2020年起擴產規模效益逐步顯現，在PC等需求續強、5G應用需求顯現，以及車用及電視市況回溫同步帶動下，去年迄今營運成長動能持續暢旺，目前產能已爆載。

受惠訂單暢旺，超豐首季營收創42.15億元新高，季增3.83％、年增達28.81％，毛利率28.57％、營益率26.56％分創近3年半、13年來高點。稅後淨利9.3億元，季增達25.32％、年增達70.95％，連3季改寫新高，每股盈餘（EPS）1.64元亦創歷史次高。

展望後市，超豐母公司力成4月底法說時指出，超豐目前月產能已突破10億顆，但供給仍嚴重短缺，預期今年短缺狀況難解。而近期宣布20多年來首次調漲封裝報價約10～15％，主要為反應原材料上漲的「被漲價」壓力，下半年應該不會再漲價。

為滿足客戶需求，超豐規畫興建頭份二廠及WT（晶圓測試）二廠。總經理甯鑑超先前指出，頭份二廠規畫為地上5層、地下2層建物，樓地板面積達1萬坪，初步規畫可建置800台打線機，目標貢獻月營收達4億元，與WT二廠均預期可在明年中完工。

投顧法人認為，超豐首季營運表現超乎預期，由於打線產能短缺狀況今年難解，且第二季調漲封測報價順利轉嫁成本壓力，上半年淡季營運逆強、營運環境正向無虞，給予「買進」評等、目標價78元。

(時報資訊)