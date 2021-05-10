台籍女子陳乙菲去年2月從金門小三通返台，居家檢疫期間數度失聯，遭台北市衛生局依《傳染病防治法》裁罰7萬元。陳女不服提告，稱她實際居住在新北市，不受北市府管轄，且完全配合居檢規定，但台北地院認為，陳女未據實申報真正的居住地址，裁罰有理，判陳女敗訴，可上訴。

判決指出，陳女去年2月5日從金門小三通返台，留下信義區基隆路的住處，卻數度失聯，導致里長、里幹事無法實地查訪；北市衛生局同月15日公告陳女身分並報警協尋，警方當天下午在新北市中和區找到陳女，衛生局事後開罰7萬元。

陳女不服提告，稱自己實際住在新北市，不受北市府管轄，且她有遵守居檢14日規定，與里幹事、視導保持聯繫，衛生局裁罰無理由，請求撤銷原處分。衛生局駁斥，陳女陳女多次提供不正確或不完整地址，導致公所無法追蹤，違規事實明確。

北院認為，陳女居檢地址填寫北市信義區非真正居住地址，里幹事及警方聯繫，她又陸續提供3個非現居地址，導致無法實地查訪；因新冠肺炎病毒特性，稍有不慎便可能爆發社區感染，使民眾生命身體受到嚴重威脅，主管機關採取積極管制措施，要求居檢民眾應配合如實申報地址，並無不妥，故認定衛生局裁罰無違誤，駁回陳女請求。

(中時 )