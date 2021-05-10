中市太平頭汴坑溪昨天發生2人溺斃意外，身亡的7歲李姓男童家屬事後指控，兒子踩到青苔滑倒後，遭另名溺水的陳姓男子抓入水中。台中地檢署檢察官今天相驗後表示，二人都是溺水致死，並無解剖必要，至於男童是否遭抓下水？檢察官表示，男童雙腿並無明顯抓痕，後續將再釐清。
27歲陳男昨天到太平區頭汴坑溪戲水，另7歲李姓男童跟家人也在現場烤肉慶祝母親節，男童站在溪旁大石跌入溪中，兩人溺水失蹤，搶救人員獲報到場陸續救起兩人，但均已無生命跡象，送醫不治。
(中時 )
中市太平頭汴坑溪昨天發生2人溺斃意外，身亡的7歲李姓男童家屬事後指控，兒子踩到青苔滑倒後，遭另名溺水的陳姓男子抓入水中。台中地檢署檢察官今天相驗後表示，二人都是溺水致死，並無解剖必要，至於男童是否遭抓下水？檢察官表示，男童雙腿並無明顯抓痕，後續將再釐清。
27歲陳男昨天到太平區頭汴坑溪戲水，另7歲李姓男童跟家人也在現場烤肉慶祝母親節，男童站在溪旁大石跌入溪中，兩人溺水失蹤，搶救人員獲報到場陸續救起兩人，但均已無生命跡象，送醫不治。
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