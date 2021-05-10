台北市接連發生治安問題，包括北投分局之亂、松山分局之亂還有潑蟑螂之亂，國民黨立委鄭麗文今天在立院司法法制委員會質詢警政署長陳家欽，台北市長柯文哲曾說陳家欽曾找他談論拔官台北市警局長陳嘉昌，陳家欽則否認有此事，並說自己還會持續支持陳嘉昌穩定台北治安。

台北市議員汪志冰、王鴻薇5日在台北市議會詢問柯文哲，警政署是否曾提起要調動北市警察局長？柯文哲表示有討論過，但警政署沒說明理由，所以他表達反對。鄭麗文今天拿此事問陳家欽是否為真？

陳家欽強調「絕無此事」，他從來沒考慮換掉陳嘉昌，因為陳嘉昌其實也快要退休了，且這時候還需要陳嘉昌來穩定台北的治安，陳家欽說自己也必須支持陳嘉昌，協助他趕快穩定台北的治安。

鄭麗文也提到，2019年北投分局辦案時就曾透過一名刑大警員聯繫，北聯幫主王際平，把偵查報告、監視器畫面、嫌犯資料通通傳過去，讓幫主幫忙找人、讓黑道幫忙警察破案。警察如此禮遇黑道，來投案可以走星光大道，還可以跑去派出所興師問罪，警察還要靠黑道辦案，難怪讓人覺得到底是警察在管，還是黑道在管？

陳家欽表示，他一貫要求嚴正執法，不可以重道覆轍，對黑道絕不寬貸；鄭麗文也追問，有些警察跟黑道糾纏不清，甚至根本是在勾結了，這不是一句下不為例，警察內部到底有沒有在調查？陳家欽表示，目前已經有在內部調查了。

國民黨立委費鴻泰也痛批，黑衣人跑去中崙派出所砸場，之後上演黑衣人跟教官握手言和，旁邊站著的就是松山分局長，「這不是黑道治國什麼是黑道治國？」費鴻泰也透露，問北投地方的人就知道，在北投有事情到底要找黑道還是找警察？「台北市不是黑道之都、不是蟑螂之都，是什麼？」對於是誰安排握手言和的，陳家欽說自己也不清楚。

(中時 )