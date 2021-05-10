大陸積極推進數位人民幣應用場景，數位人民幣App裡的錢包運營機構再度擴容，網上銀行（支付寶）已正式開通。業內人士認為，網商銀行（支付寶）參與公測，意味著數位人民幣錢包已經與網路支付平台打通支付介面，不僅擴大了數位人民幣的測試範圍和場景，對相關網路平台也帶來巨大機遇。

北京頭條報導，10日，在數位人民幣App裡發現，數位錢包的運營機構名單裡已正式添加了大陸首批網路銀行之一的網商銀行（支付寶）。此前，6大國有銀行已參與其中。至此，參與數位人民幣公測的商業銀行已達7家。騰訊旗下的微眾銀行雖然也在名單之列，但仍顯示「即將開通」。另有知情人士透露，後期支付寶APP裡也會上線「數位人民幣」功能。

北京頭條記者在自己數位人民幣APP裡的數位錢包子錢包的推送商戶名單裡，也發現了不少新面孔，阿里旗下的盒馬生鮮、天貓超市、餓了麼都位列其中。此外，開通數位人民幣支付的商戶還有滴滴出行、攜程、天府通、嗶哩嗶哩、美團、蘇寧易購、善融商務、郵儲生活、途牛旅遊、石化金融、特來電、星星充電、京東、順豐、途虎養車、京喜、京東金融，一共有20家。

(旺報 )