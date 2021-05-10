瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，粵港澳大灣區「跨境理財通」有望最快在三季開通。人民銀行、銀保監會及證監會上周聯合發布徵求意見稿，披露了相關操作建議。在政策支持下，除了證券交易所及金融機構受益，他們認為跨境人員及資金流動提高，將拉動區域基建、房地產、消費、科技及金融服務等需求，為投資者帶來眾多的長期機遇。

「跨境理財通」分為「北向通」和「南向通」，通過閉環式資金管道匯入資金購買大陸代銷或港澳分銷銀行銷售的投資產品，個人投資額度為100萬元人民幣，業務試點總額度暫定為1500億元人民幣。辦理「南向通」的大陸投資者需要符合一些條件，辦理「北向通」的港澳投資者則沒有資產要求。

瑞銀指，以年經濟增長5％至7％推算，大灣區在2025年前有望成為全球最大的灣區經濟體，在大灣區股票偏好清單上，未來兩年的企業盈利複合年增速達到14％，遠優於恒生指數的3.8％。儘管清單上的股票估值不低，但增長前景及政策支持值得投資者期待。

在跨境理財通下，不止大陸投資者可以走出去，港澳居民也可以認購大陸金融機構發行的境內理財產品，除了A股，也包括中國國債。

(旺報 )