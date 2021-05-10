澳洲國民銀行（National Australia Bank，NAB）公布4月份企業市況與信心指數皆創新高，歸功於企業銷售、獲利與就業大幅增長，這也顯示澳政府就業支持方案結束後，該國經濟仍能維持動能。

此外，NAB上月企業市況指數較3月勁揚8點至正32點，企業信心指數則躍升9點至正26點，寫下歷史高點。

NAB經濟學家Alan Oster表示，「4月的調查結果令人驚喜，許多項目都升抵高點。企業信心也締造新猷，反映短期內市場持續強勁。」

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(工商 )

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