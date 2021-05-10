澳洲4月企業市況與信心指數創新高 12:522021/05/10 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲國民銀行（National Australia Bank，NAB）公布4月份企業市況與信心指數皆創新高，歸功於企業銷售、獲利與就業大幅增長，這也顯示澳政府就業支持方案結束後，該國經濟仍能維持動能。 此外，NAB上月企業市況指數較3月勁揚8點至正32點，企業信心指數則躍升9點至正26點，寫下歷史高點。 NAB經濟學家Alan Oster表示，「4月的調查結果令人驚喜，許多項目都升抵高點。企業信心也締造新猷，反映短期內市場持續強勁。」 東森直消電商 4月業績創高 《航運股》台驊投控4月營收續創次高 (工商 ) #市況 #NAB #信心指數 #創新高 #就業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》同欣電4月營收寫第3高 Q2營收及毛利率看增 08:192021/05/10 財經 《櫃買市場》特選上櫃ESG電子指數 今起發布收盤指數 08:532021/05/10 財經 《鋼鐵股》豐興再開高 鋼筋連七周漲價 11:432021/05/10 財經 瑞智4月及前4月銷售創同期新高 10:492021/05/10 財經 群益證券本周看好面板、金控與證券股等4類股 09:152021/05/10 財經 管理規模將達1,000億美元 高瓴籌銀彈 募180億美元 04:102021/05/10 全球財經 《電子零件》欣興4月營收雙升登第4高 Q2動能續旺 08:192021/05/10 財經 《觀光股》漢來美食4月、前4月營收 續登同期高 14:502021/05/10 財經 中國中化揭牌 寧高寧任董座 04:102021/05/10 全球財經 《半導體》超豐4月營收登高 Q2續旺 12:342021/05/10 財經 《熱門族群》國巨、華新科 4月合併營收同報喜 08:362021/05/10 財經 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 三星先進製程遭台積狠甩腦後 日媒曝：做錯2件事 - 財經 金控4月淨利 看逾400億 - 財經要聞 - 工商時報 陽明股價超車萬海 新航運股王登基 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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