今（10）日上午，立榮航空1架班機原定從松山機場飛往南竿的班機，在準備降落南竿機場時疑因進場高度太低，撞到機場外跑道外圍，造成1顆輪胎爆胎、另一顆掉落，機師立刻啟動重飛程序，返抵松山機場迫降，透過《中天新聞》取得的畫面可見，立榮客機機身右側輪胎不見，僅剩一圈輪胎皮一路在空中飄盪進松山機場進行迫降，據悉，輪胎則是掉落在南竿機場上。

立榮航空班機爆胎迫降，輪胎皮一路高掛空中重返松山機場。（影／臉書_記者爆料網）

民航局長林國顯今（10）日在立法院交通委員會接受質詢時證實，立榮航空B79091航班原定上午從松山機場飛往南竿，卻在準備降落時撞到右邊跑道，造成3、4號主輪受損，重飛後仍未能降落，最後要求飛回松山機場並順利降落。目前機上74人平安。

立榮航空班機爆胎迫降，輪胎皮一路高掛空中重返松山機場。（圖／臉書_記者爆料網）

立榮航空說明，今日一架ATR72-600型航機執行松山-南竿B7-9091航班任務，該班機原訂08：30起飛，但因南竿當地天候因素，延至09：27自松山機場起飛，10：07於南竿機場執行落地程序時，發生右側主輪爆胎，機長立即依標準作業程序執行重飛返回松山機場，並由相關部門通報民航主管機關。

立榮航空班機爆胎迫降，輪胎皮一路高掛空中重返松山機場。（圖／臉書_記者爆料網）

立榮航空表示，該架飛機已於上午11時07分平安降落松山機場，機上飛行員2名、空服員2名、70位乘客人機均安，事發原因將配合相關主管機關調查，立榮航空對於此次異常事件造成旅客不便深感抱歉。

桃園機場公司說明，受松山機場上午暫停起降作業影響，自東京起飛前往松山機場的日本航空JL97班機轉降桃園機場，上午11時45分順利降落。該航班有29位來自印度旅遊史旅客，桃園機場啟動相關檢疫SOP，安排專屬防疫候機室檢疫作業，並由工作人員加強清消。旅客後續將由2輛防疫遊覽車，送至檢疫所集中檢疫。民航局則補充說明，松山機場暫訂下午3點恢復起降。

(中時新聞網)