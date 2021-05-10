AD3 has done it all tonight!



(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/uvmvms1LWy — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 10, 2021

「一眉哥」安東尼戴維斯總算打出傷癒復出之後的代表作！安東尼戴維斯10日全場投27中13、罰17中15，貢獻全場最高42分，外加12籃板、5助攻、3抄截、3火鍋，帶領湖人123比110氣走太陽，目前湖人仍居西區第7，落後西區第6拓荒者1場勝差。

有了詹姆斯重新坐鎮場邊，湖人一開賽就打出13比4猛攻，更一度擴大領先優勢到18分之多，只是太陽並非省油的燈，隨即慢慢縮小差距，打完上半場，湖人59比47領先，光在上半場，安東尼戴維斯就摘22分，展現強烈贏球欲望。

來到第3節，安東尼戴維斯、波普與麥克勒摩接連投進三分外線，幫助湖人打完前3節，取得98比77大幅領先，可是太陽末節靠著派恩、克勞德兩人三分火力，打出10比2攻勢重新追近，湖人總教練佛格只好趕緊把安東尼戴維斯換上場。

不過太陽仍把落後差距縮小到8分，幸好安東尼戴維斯先在最後1分鐘兩罰俱中，接著又在最後34.8秒接獲卡魯索傳球空中灌籃取分，總算撲滅太陽最後反撲氣焰，也讓全程站在場邊觀戰的詹姆斯興奮慶祝，畢竟湖人很需要這一勝。

(中時 )