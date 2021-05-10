華為鴻蒙操作系統啟動公測 12:592021/05/10 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華為積極將自研的鴻蒙操作系統導入旗下各終端產品中，最新消息指出，華為已經開始第二輪公測，新增多款手機與平板產品，包括6款nova機型。 華爾街見聞報導，華為啟動鴻蒙OS 2.0開發者Beta公測，新增機型包括：華為nova 6、nova 6 5G 、nova 7 5G、nova 7 Pro 5G、nova 8、nova 8 Pro、MatePad 10.8吋等。 儒鴻目標價 喜見777 《國際經濟》美最大油管系統遇「駭」 汽油價格跳漲 (工商 ) #nova #華為 #公測 #操作系統 #鴻蒙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學習歷程檔案制度滾動式修正 大考報名費不會漲 12:202021/05/10 生活 麥當勞臉書貼文出現「神秘文字」 釣出蘇貞昌、立委神翻譯 13:572021/05/10 政治 從醫夢碎 黃兆聖打造跨國雲端醫療 04:102021/05/10 地方新聞 《盤中解析》電子不爭氣 多空陷激戰 12:002021/05/10 財經 《半導體》同欣電4月營收寫第3高 Q2營收及毛利率看增 08:192021/05/10 財經 護孩子健康 媽媽民代籲反萊豬 04:102021/05/10 焦點要聞 《台北股市》專題：台股當紅炸子雞高檔怎麼操作？兩專家提觀點 08:362021/05/10 財經 《熱門族群》國巨、華新科 4月合併營收同報喜 08:362021/05/10 財經 駐馬來西亞代表處離職人員確診 展開全面消毒 06:592021/05/10 財經 台中市GoStation破300大關 盧秀燕：推動創新綠能 12:592021/05/10 生活 新故鄉願景》奶茶接地氣 鹽埕逆轉盛 04:102021/05/10 焦點要聞 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 三星先進製程遭台積狠甩腦後 日媒曝：做錯2件事 - 財經 金控4月淨利 看逾400億 - 財經要聞 - 工商時報 陽明股價超車萬海 新航運股王登基 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。