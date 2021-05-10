華為積極將自研的鴻蒙操作系統導入旗下各終端產品中，最新消息指出，華為已經開始第二輪公測，新增多款手機與平板產品，包括6款nova機型。

華爾街見聞報導，華為啟動鴻蒙OS 2.0開發者Beta公測，新增機型包括：華為nova 6、nova 6 5G 、nova 7 5G、nova 7 Pro 5G、nova 8、nova 8 Pro、MatePad 10.8吋等。

(工商 )