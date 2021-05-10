為了衝刺市場版圖，Clubhouse宣布周日起，對美國的谷歌Android平台用戶推出該多人線上語音聊天社交app的測試版本。

在特斯拉執行長馬斯克和其他億萬富豪名人出現在語音聊天室後，今年初Clubhouse應用程式的知名度突然飆升，並激起了其他新創公司，以及包括臉書和推特在內等大型競爭對手的模仿風潮。

一直以來Clubhouse都只提供蘋果設備用戶使用，且僅有受邀者才能加入。在中國等某些市場，加入Clubhouse的邀請函非常搶手，部分甚至被放在網路市集上拍賣。

但近來Clubhouse的下載量已經大幅下滑。下載量是應用程式受歡迎程度的衡量指標。根據Sensor Tower提供的數據，Clubhouse的下載量在今年2月達到960萬次的高峰後，在3月下滑至270萬次，到了4月更跌至90萬次。

下載量的減少，引發人們對該應用程式「壽命」長短的質疑，也令人懷疑其成功的部分原因，是否只是人們在疫情期間待在家中的時間變多。

Clubhouse推出期待已久的Android版本，也可望在全球吸引更多新用戶加入。在美國推出測試版數日或數周之後，Android版Clubhouse軟體也將打入其他英語市場，並進軍世界上的其他市場。

(時報資訊)