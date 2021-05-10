台中頭汴坑溪9日發生2死溺斃意外，男童家屬控訴男童當時遭陳姓男子拉住腳、拖進水裡才雙雙身亡，將會提告。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中頭汴坑溪9日發生2死溺斃意外，男童家屬控訴男童當時遭陳姓男子拉住腳、拖進水裡才雙雙身亡，將會提告。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區頭汴坑溪9日驚傳2人滅頂意外，2個家庭在溪邊戲水烤肉，27歲陳姓男子先在溪中戲水，7歲李姓男童踩到青苔落水，李童父母指兒子被疑遭溺水掙扎的陳男疑抓住腳才會溺斃；陳妻則表示，案發前先生和李童父親已在水中，但究竟發生什麼事，她當時滑手機並未看見。檢方也在10日到台中市殯儀館完成相驗，結果交由地檢對外說明。

李姓男子一家六口與友人陳姓夫妻9日相約在台中市太平區北田大橋下方頭汴坑溪邊烤肉戲水，未料在中午時分傳出，7歲李童與陳男雙雙溺斃意外，雖經送醫搶救倆人也先後不治；李童母親表示，兒子不小心踩到石頭上的青苔而落水，當時丈夫聽見兒子高喊「爸爸救我！ 」，趕忙過去要救兒子起來，準備上岸靠近石頭時，一旁戲水的陳男因溺水，露出半顆頭，丈夫原想把兒子救上岸再去救陳男，但陳男疑因溺水掙扎，沒抓住她丈夫，卻抓她兒子的腳。李父表示，當時陳男疑似拉住小孩子的腳，兒子大聲呼救，仍被拉了下去。

對於李家說法，陳妻上午秀出手機畫面顯示李童父親及其老公陳男，案發前都在溪中戲水，但她表示，他後來滑手機，不知道後來發生什麼事。

(中時 )