38歲大陸影后李小璐在16歲時就以電影《天浴》獲得金馬獎封后肯定，和賈乃亮結婚後育有1女田馨，然而她卻和饒舌歌手PG ONE傳出婚外情，在2019年離婚賈乃亮成為單親媽媽，如今李小璐被直擊和一名毛帽男看電影，還一起同回住處，疑似正在同居中。

據陸媒《爆料敲猛的阿飛》報導，李小璐當天在購物中心現身，她身穿大學T，戴著漁夫帽和口罩，整個人包得十分嚴密，而一旁還有2名友人，其中一名戴著黑色毛帽的男子和她的互動親密自然，儘管從停車場上樓後保持一段距離，但始終會待在彼此身邊，李小璐要丟東西時，男方也很自然接過幫忙。

李小璐和毛帽鮮肉互動自然親密。(圖/翻攝自微博)

3人一起看完電影後，毛帽男先去開藍寶堅尼，而李小璐上車後，也很自然地坐上副駕駛座，女性友人先下車，接著她就和毛帽男一起回到住處，疑似已經同居，新聞曝光後，立刻在微博掀起熱議，有網友透過毛帽男的外型特徵推測出應該是曾參加過《中國有嘻哈》的饒舌歌手TY。

TY轉發新聞喊冤。(圖/翻攝自微博)

對此，TY本人也無奈發文回應，「哥，您臉盲別色盲啊，我頭髮是藍色啊，雖然我確實是小鮮肉」，否認自己是李小璐的新歡，而李小璐工作室也表示不清楚狀況，撇得一乾二淨，但網友還是忍不住留言直呼，「不是和PG One在一起嗎」、「看好他們嗎？」、「跟那個真愛分手了嗎」，諷刺她和PG One的不倫戀。

(中時新聞網)