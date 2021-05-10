世界衛生大會（WHA）本月24日將登場，前國民黨主席朱立倫表示，今晚將是台灣最後的報名機會。

朱立倫今（10）日在臉書指出，除了要感謝日前七大工業國集團（G7）外長會議對台灣的公開支持之外，更要呼應美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的呼籲，WHO祕書長譚德塞應讓台灣「立即獲邀」以觀察員身分參與WHA，不應有任何政治的考量。

外交部為參與WHA，應該「爭取到最後一刻」；具體的推案作法為何，也應向國人清楚說明，才符合民主制度，同時也不應輕易卸責於外部因素，更須備妥應變劇本。

朱立倫主張，國際局勢詭譎多變，美中較勁打台灣牌，不應將衛生會議當牌桌、更不應拿台灣人的健康當籌碼。

他強調，為保障區域和平與社會安定，各方的互動契機，應從放下分歧、與人民生活直接相關的氣候變遷、衛生醫療問題開始，付出善意，才有機會進一步的從對抗走向理解與包容。

(中時新聞網)